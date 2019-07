En god dag for norske mennesker og en mindre god dag for norske svin

En god dag for ...

Norske mennesker. »Det snør, det snør, tiddeli bom. Det er det det gjør, tiddeli bom«, jubler meteorologerne hos den norske vejrtjeneste yr.no på Twitter. Anledningen er, at dele af Norge er ramt af decideret vintervejr her i juli. På Sognefjellet var det torsdag -1,1 grad og snevejr, mens temperaturen samme dag for et år siden var 19,5 grader, skriver NRK. Flere veje er lukket af sne, og der er adskillige steder sat kulderekorder for juli. For eksempel ved Juvashytta i Jotunheimen, hvor der onsdag blev målt -6,4 grader, og dermed blev kulderekorden fra 1964 slået. Vintervejret har dog på ingen måde slået de indfødte ud. Sne er som bekendt nordmænds naturlige element, og landets muntre sønner og døtre spammer da også medierne med fotos, hvor de bygger snemænd i juli og tumler ubekymrede rundt i vejrliget.

En dårlig dag for ...

Norske svin. Det så ellers ud til at blive en usædvanligt god sommer for svinebestandene i de norske stalde. Omkring 1.000 nordmænd har nemlig aflagt et ’griseløfte’ om ikke at spise svinekød denne sommer. Det er dyreværnsorganisationen Dyrs Frihet, der har lanceret griseløftet, efter at NRK viste den barske dokumentar ’Griseindustriens hemmeligheter’. Blandt dem, der har aflagt griseløftet, er 15 kendte nordmænd, men deres tilsagn viser sig nu at være lidt af en gratis omgang. 12 af de 15 kendte er nemlig i forvejen vegetarer, herunder modellen Lillian Müller, der har været veganer i over 30 år. »Det svarer til, at folk uden kørekort lover ikke at køre bil. Eller at ikkerygere lover at holde op med at ryge«, siger Geir Pollestad, Stortingsmedlem for Senterpartiet.