En god for Megan Rapinoe og en dårlig dag for Marshae Jones

FOR ABONNENTER

Megan Rapinoe fik lidt ekstra motivation med sig, da hun kom i twitterkarambolage med Donald Trump. Rapinoe er angriber på det amerikanske kvindelandshold i fodbold og samtidig kendt som aktivist. Hun er homoseksuel og støtter kampen for LBGT-rettigheder (og har været den første homoseksuelle kvindelige sportsstjerne i Sports Illustrated), for #MeToo og Black Lives Matters. Hun har knælet under afspilningen af den amerikanske nationalmelodi, inspireret af NFL-stjernen Colin Kaepernick, fordi hun ønskede respekt som kvinde og lesbisk. Hun har været aktiv i kampen mod narkomisbrug, fordi hendes bror har haft et misbrug. Under det nuværende verdensmesterskab erklærede hun så, at hvis USA vinder VM, ville hun ikke deltage i det traditionelle besøg i Det Hvide Hus. Trump fløj til tasterne »Jeg er stor fan af det amerikanske hold og kvindefodbold. Men Megan bør vinde, før hun taler. Gør arbejdet færdigt«, skrev han. Megan Rapinoe afviste, at Trumps tweet kunne distrahere hende eller holdkammeraterne. »Gør det noget, opildner det spillerne«, sagde hun. USA spiller kvartfinale mod Frankrig.