En god dag for næstformanden i EU's fiskeriudvalg og en dårlig dag for et tysk bordel

Søren Gade. Den helt store danske stemmesluger ved det nylige valg til EU-Parlamentet får i de kommende fem år, hvad han selv kalder »en fremtrædende rolle« som næstformand for fiskeriudvalget. »Jeg har hele tiden haft fiskeriområdet som min førsteprioritet, når det kommer til valg af udvalgsposter. Det er derfor positivt, at kabalen er gået op, og at jeg nu får en fremtrædende rolle at spille i EU-Parlamentets arbejde med EU’s fælles fiskeripolitik«, siger Søren Gade med 201.626 stemmer i ryggen således til Fiskeritidende. Formand bliver Chris Davies fra Storbritannien, som kommer fra samme parlamentsgruppe som Søren Gade, Renew Europe. Det åbner nye perspektiver, hvis briterne en dag virkelig skulle gøre alvor af exit fra det europæiske fællesskab. Derfor er formand for Danmarks Fiskeriforening også svært tilfreds. »Det er glædeligt, at Søren Gade får en central plads i EU-Parlamentets fiskeriudvalg på et tidspunkt, hvor fiskerierhvervet er under pres fra ikke mindst de grønne organisationer«, siger Svend-Erik Andersen til Fiskeritidende.