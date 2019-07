En god dag for fuglekiggere og en dårlig dag for tyreløberne

En god dag for ...

Fuglekiggerne. Visse begivenheder kan få ornitologer til at løbe midt i en sætning og tage kikkerten på nakken. En sådan begivenhed indtraf i weekenden, hvor gærdeværlingen for første gang siden 1995 blev set på dansk grund. Gærdeværlingen? Det er en lille fugl, der minder om gulspurven, som yngler mange steder i Danmark. Ifølge ornitolog ved Grenen Fuglestation Rolf Christensen er et godt bud, at gærdeværlingen er fløjet fra Frankrig til Tornby Klitplantage nær Hirtshals i Nordjylland. »Den er topsjælden«, siger Rolf Christensen til Ritzau og fortæller, hvordan en enkelt fugleentusiast nærmest har fulgt gærdeværlingens rute op igennem Europa. »Der har været 200 for at se den ved Hirtshals. De er kommet helt fra København, og der er også en, der er taget hjem fra ferie i Sydfrankrig for at se den«. Dedikeret.

En dårlig dag for ...

Tyreløberne. Også i Pamplona har de været dus med dyrene i weekenden, hvor årets tyrefestival bogstavelig talt har sat sit præg på gadebilledet med tyreløb igennem smalle passager. På sidstedagen af San Fermin-festivalen søndag blev endnu tre personer stanget af tyre, og dermed nåede det samlede antal ’ofre’ op på i alt otte, melder Ritzaus Bureau. En af dem er en amerikaner, der ville tage en selfie, mens tyrene kom buldrende. Han blev stanget i halsen. Ikke så meget Hemingway der, hva? 27 røg på hospitalet, 500 blev ifølge Røde Kors behandlet for overfladiske skrammer på stedet, ingen omkom i år. Tyrene? De led igen i år det, som på disse kanter bliver betegnet som en ærefuld død i byens tyrefægterarena. Ingen snak om feje hold, bare på med selfiestangen.