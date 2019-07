En god dag for kattekillinger og en dårlig dag for forelsket serber

FOR ABONNENTER

Fem kattekillinger. Nærværende organ får skyld og ære for meget, men avisen har nok aldrig spillet en rolle i redningen af kattekillinger. Før nu. Hans Peter Christensen beretter til Folketidende, at han 10. juli cyklede til Kragenæs og undervejs mødte fem killinger i vejsiden. Efter at have læst i Politiken om en dame, som så kattekillinger blive kylet ud af en forankørende bil, var det umuligt for Hans Peter Christensen at ignorere synet af de fem forladte killinger, fortæller han. »Nu skriver jeg for at fortælle, at jeg på Vestlolland mødte nogle mennesker med hjerterne på rette sted i en måske identisk sag«, skriver han i en mail til Folketidende. Via en lokal forbipasserende fik Hans Peter Christensen kontakt til kommunen, der ankom og lovede at tage killingerne med til et internat. Se, det var et rigtigt eventyr.