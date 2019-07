En god dag for en blændende professor og en skamfuld dag for 'abemanden' Ronald Reagan

FOR ABONNENTER

Amia Srinivasan. Det er mildt sagt, at Amia Srinivasans interesser spænder vidt og stikker dybt. Hun er doktor i filosofi fra Oxford og har forsket og forelæst ved flere af verdens bedste universiteter. Hun har blandt andet skrevet om vrede, termitter og feminisme. Hendes kommende bog ’The Right to Sex: Feminist Essays’ er på forhånd solgt til en stribe lande, og så har hun lige fået nyt job: Hun er udpeget til det prestigefyldte Chichele-professorat i social og politisk teori ved All Souls College i Oxford, i øvrigt som den første kvinde. Tidligere i år kunne Politikens læsere fornøje sig med hendes forrygende essay om de sælsomme ottearmede blæksprutter. Er der overhovedet noget, hun ikke kan? Ja, hun kan ikke dansk, hvilket irriterer hende, da hun gerne ville læse Kierkegaard på originalsproget.