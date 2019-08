En god dag for birder-Rolf og en dårlig dag for Annette med chihuahuaerne

FOR ABONNENTER

Rolf Christensen. Nogle dage er særligt gode. Sådan en havde Rolf Christensen, ornitolog i Skagen søndag. Vi giver ordet til ham selv, for hvem er bedre til at beskrive begejstringen over at have set en særdeles sjælden fugl end en såkaldt birder, en fuglespotter. Hør bare her: »I morges (søndag, red.) klokken 7.39 opdagede jeg en pissesjælden ellekrage på Grenen ved Skagen. Hvor heldig var jeg lige? Denne skrigefugle-art ses kun hvert fjerde eller femte år i Danmark, og den er ikke set i 39 år i Skagen. Vi har at gøre med en af Europas smukkeste fugle med skinnende blå og brune farver, og den er på størrelse med en allike. Vi blev kun tre birdere, der fire gange fra klokken 7.39 til 8.20 så ellekragen flyve omkring Nordstrandsvej både over Grenen og i Reservatet, og det var en kæmpe oplevelse for de få«.