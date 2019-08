En god dag for modstandere af sexdukker og en dårlig dag for japanske bryggere

FOR ABONNENTER

Koreanske moralister. Et borgerforslag, der kræver forbud mod at importere sexdukker i naturlig størrelse til Sydkorea, har fået næsten en kvart million underskrifter, hvilket vil være nok til, at landets præsident er forpligtet til at forholde sig til sagen. Sexdukker er ikke ulovlige i Sydkorea, men myndighederne har tidligere bremset importen med henvisning til en lov om ’umoralsk’ materiale. Højesteret slog dog i juni fast, at sexdukker er til personligt brug og ikke kan sammenlignes med pornografi, der er underlagt strenge restriktioner. Domstolens beslutning har udløst to reaktioner: Mens indtil videre 237.000 borgere forleden havde skrevet under på kravet om importforbud, har andre skyndt sig at rejse til udlandet for at købe sexdukker med hjem, siger en producent til Reuters.