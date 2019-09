Christian Jensen: Tror Joy Mogensen, at folk i provinsen næres af en evigt dunkende, sødmefuld hævntørst over for Det Kgl. Teater?

Kulturministeren har med det rigtige mål for øje valgt at kæmpe den forkerte kamp.

FOR ABONNENTER

Lyt til artiklen 03:22

Hvor er det dog en lise at høre en kulturminister, der vil arbejde for at udbrede kulturen i hele landet. Der vil ophøje folkebiblioteker, lokale museer og billedkunstskoler til regeringspolitik. Der vil lade sin ministergerning måle på, om alle børn i dette land får mulighed for at spille et instrument.