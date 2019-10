En god dag for muslimsk dragqueen og en dårlig dag for Bicky Burger

FOR ABONNENTER

Amrou al-Kadhi. Den irakiskbritiske dragqueen har skrevet en selvbiografi, der får en positiv og fyldig omtale i The Guardian, som også har interviewet dem. Den nonbinære Amrou al-Khadi er 29 år og opvokset i Mellemøsten, hvorefter de flyttede til England og blev elev på eliteskolen Eton. Som man måske har bemærket i ovenstående, ønsker al-Khadi ikke at blive omtalt ved de kønsspecifikke stedord ’han’ eller hun’, men foretrækker ’de’, og den slags ønsker respekterer vi på Politiken – for nylig blev det ligefrem præciseret for os medarbejdere som en forlængelse af avisens etiske retningslinjer. Selvbiografien ’Unicorn. The Memoir of a Muslim Drag Queen’ udkommer i denne måned og beskriver et vildt og modsætningsfyldt liv, hvor forfatteren har brugt rollen som dragqueen som deres åndehul.