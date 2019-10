En god dag for Stevnsfortets kustoder og en dårlig dag for britisk hygiejne

FOR ABONNENTER

Kustoderne på Stevnsfortet. Når museumsgæster har passeret et særligt spisebord på Koldkrigsmuseum Stevnsfort på Sydsjælland, er det ikke kun blikkene, der har været lange. Fingrene ligeså, hvilket har medført, at alle pornobladene, som lå henkastet for at illustrere, hvad ansatte under den kolde krig her på stedet fik ventetiden til at gå med, er forsvundet. Museet har som erstatning forsøgt at placere tidssvarende udgaver af Bo Bedre. Men så oplyste en tidligere tjenestegørende på fortet: »Ingen læste Bo Bedre – favoritlæsningen var Ugens Rapport og Anders And«. Derfor efterlyste museet i sidste uge donationer af gamle Ugens Rapport-blade. Med succes. Flere flyttekasser står nu fyldt på lageret. »Vi er nødt til at sige stop. Vi drukner i pornoblade«, fortæller museumsinspektør Iben Bjørnsson til DR.