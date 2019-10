God dag for dødsjov irer og en dårlig dag for stendød diktator

FOR ABONNENTER

Dødsjov irer. Shay Bradley, der i weekenden blev begravet i Kilmanagh i Irland, gav sine efterladte noget af chok, efterfulgt af et godt grin, da han pludselig talte til dem fra graven. Da kisten blev sat i jorden og sækkepiberne tav, kunne begravelsesgæsterne høre bankelyde og hans stemme, der sagde: »Luk mig ud. Det er skidemørkt herinde« på en lydoptagelse. »Hvor fanden er jeg henne?«, fortsatte han. »Er det en præst, jeg kan høre? Det er mig, Shay«. Da chokket havde lagt sig, brød de fremmødte ud i latter, for de kunne konstatere, at Shay Bradley havde dyrket sin forkærlighed for practical jokes til det sidste. Den 62-årige tidligere soldat havde været syg i flere år og havde planlagt sit sidste stunt sammen med nogle få af sine nærmeste, skriver Sky News.