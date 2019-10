En god dag for russiske banditter og en dårlig dag for børn i pocahontaskostume

Dette er en klumme. Klummen er udtryk for skribentens holdning.

En god dag for ...

Russiske banditter. Længe har lurendrejere i det store land mod øst måttet døje med, at danskere ikke længere ville offentliggøre fotos af sig selv.

Tidligere var der ellers godt gang i netop den beskæftigelse med et program kaldet FaceApp, hvor folk kunne lægge selvportrætter op og til stor moro straks efter se, hvordan de angiveligt vil se ud som gamle.

Men smilet stivnede hos mange, da det kom frem, at FaceApp har russiske ejere, og hvem ved ikke, hvilke ugerninger sådan nogle banditter kan få ud af et billede af Poul Pedersen fra Faxe Ladeplads? Eller af Søren Pape (K), som ses på billedet her.

Nu er fototørken imidlertid ovre.

Efter at almen forargelse har bredt sig i en debat om forældre, der forlanger deres poders skolefotos forskønnet, har folk i tusindtal reageret ved at offentliggøre deres egne uforskønnede skolefotos på sociale medier – til fri afbenyttelse for enhver.

Hvis østenvinden for tiden bærer en knirken med sig, kan det kun være lyden af russiske slyngler i hobetal, der gnider sig i hænderne.

En dårlig dag for ...

Børn i pocahontaskostume. Det kan virke som en uskyldig leg, når børn sidst på måneden klæder sig ud og tigger slik i anledning af allehelgensaften – eller halloween, som det hedder på engelsk.

Men faktisk kan det være en gravalvorlig sag, hvis de klæder sig ud som indianerheltinden Pocahontas.

Det forklarer foredragsholderen Mica Oh, der underviser danskere i strukturel racisme og kulturel appropriation, i et interview i Berlingske.

Hun uddyber, at »... det ville være bedst for en hvid person slet ikke at klæde sig ud som indianer«.

Årsagen er, at indfødte amerikanere ikke finder det morsomt, når hvide approprierer deres kultur, siger Mica Oh og forklarer så hvorfor:

»Det ville svare til, at klovne havde myrdet hele din familie, og folk rendte rundt i klovnedragter omkring dig«, siger Mica Oh.

Således oplyst.

Om børn bør undlade at klæde sig ud som klovne, melder historien intet om.