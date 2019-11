»Nazist« og »forræder« råbte de frådende demonstranter efter Brexit-skurken og hans 10-årige søn: Fronterne bliver trukket skarpere op. Overraskende mange briter accepterer endda, at vold kan være prisen

FOR ABONNENTER

For tre uger siden hastede jeg fra et EU-topmøde i Bruxelles med Eurostar-toget til London for at dække den såkaldte superlørdag, hvor Boris Johnson skulle have sin Brexit-aftale til afstemning i Underhuset. Det var sen fredag eftermiddag, og jeg havde netop afleveret artiklen til næste dag, da jeg læste min invitation fra Underhusets presseafdeling til den efterfølgende dag.