En god dag for Berry Gordy og en dårlig dag for gramsende politiker

En god dag for ...

Berry Gordy. Produceren og sangskriveren, der har haft afgørende indflydelse på amerikansk populærkultur, blev i mandags hædret, da en plads i Hollywood blev navngivet Berry Gordy Square. Berry Gordy grundlagde i 1959 Motown Records i bilbyen Detroit. Selskabet er ofte blev omtalt som en talentfabrik, der skabte hits og stjerner på samlebånd, og det er ikke noget tilfælde. Berry Gordy arbejdede som ung på en bilfabrik, og det inspirerede ham: »Jeg ville have, at et barn skulle kunne komme ind ad den ene dør som ukendt og træde ud ad en anden dør som stjerne, ligesom på et samlebånd«, har han tidligere sagt til The Telegraph. Blandt de mange, der er trådt ud ad hans dør som stjerner, er Smokey Robinson, Supremes, Jackson 5 og Stevie Wonder. Berry Gordy fylder torsdag 90 år.

En dårlig dag for ...

Gramsende politiker. En tidligere svensk minister er ved Stockholms Tingsrät tiltalt for sexchikane mod tre kvinder, der siger, at han har udsat dem for »uønskede berøringer«. Politikeren sagde ved et retsmøde mandag, at han kun var kommet til at befamle kvinderne, fordi han lider af sygdommen kuskefingre, også kaldet Dupuytrens kontraktur. Sygdommen gør, at en eller flere fingre bliver krumme. Politikeren forklarede, at han forsøger at holde sine fingre i gang og har fået for vane at gribe ud efter og klemme på ting i nærheden, alt fra servietter til bordben og altså åbenbart også kvinder. Men den går ikke, Granberg! En håndkirurg siger til Dagens Nyheter, at man ikke mister kontrollen over sin hænder på grund af sygdommen. Retssagen fortsætter onsdag.