Christian Jensen: Hvad sker der? Pludselig ligner Trump en statsmand

Michelle Obama blev berømt for at sige, at når de andre sigter lavt, sigter vi højt. Det var præcis, hvad Donald Trump praktiserede i denne uge under Nato-topmødet i London.

Hvor var det dog skuffende at se videoen fra Buckingham Palace, hvor Canadas præsident Justin Trudeau sammen med de hollandske, franske og britiske statsledere skidtsnakker og latterliggør Trump bag hans ryg.

Sekvensen reducerede Nato-topmødet til en trist afart af skolegårdens mobbekultur, hvor de mobbende rødder afsløres af gårdvagtens skjulte kamera.

Pludselig var det dem, vi anser for de gode, der opførte sig ondt. Pludselig var det dem, vi anser for de noble og ansvarlige, der optrådte usselt og uansvarligt.

De fleste havde ventet en ildsprudlende og brovtende Trump gå til modangreb og lade Nato’s i forvejen samspilsramte fødselsdag synke sammen i personlige spydigheder, eder og forbandelser.

For alle dem, der ønsker at gøre Trump til en pinefuld parentes i Amerikas historie, bidrager denne uges Nato-topmøde til opskriften på det stik modsatte

Men nej, Trump antændte ikke London-topmødet med stumperne af Trudeaus replikker. Han nøjedes med lakonisk at konstatere, at den canadiske præsident altid har været ’two-faced’ – altså et janushoved. Og så havde han i øvrigt ikke flere kommentarer til den sag. Ud over at bemærke, at der allerede var sagt rigeligt, så han aflyste det varslede – og i medierne allerede skandaleopkørte – pressemøde og rejste tilbage til USA.

Her viste Donald Trump et overraskende personligt overskud og mådehold. Og samtidig leverede Donald Trump et globalt politisk lederskab, der et kort øjeblik fik ham til at ligne en statsmand.

På forhånd lignede Nato’s 70-års fødselsdag mest af alt en begravelsesceremoni. Trump har flere gange truet med at sprænge den forsvarsalliance, som franske Emmanuel Macron forud for topmødet kaldte ’hjernedød’. Men pludselig trådte Donald Trump frem på scenen med en bemærkelsesværdig replik:

»Jeg er blevet større fan af Nato, fordi alliancen er så fleksibel«, sagde han.

Hvad sagde Trump dermed? Han vendte Nato’s gamle svaghed til en ny styrke. I stedet for at dundre mod alliancen som en bedaget, retningsforvirret og handlingslammet sammenslutning, så hyldede han Nato for dens besindighed og smidighed. Han gjorde minus til plus, koldt til varmt.

Dermed bidrog Trump til at puste fornyet liv i den musketered, Nato står og falder med. Nato’s fremtid er ikke sikret. Bestemt ikke. Men nedrivningen er sat i bero.

To sekvenser fra et Nato-topmødet tryller selvfølgelig ikke Trump om fra at være historiens mest utroværdige, løgnagtige og neglebidende uforudsigelige præsident. Det er han fortsat. Og han burde for længst være afsat af den rullende Ukraine-skandale, hvor det er åbenbart og gennemdokumenteret, at han har misbrugt sin magt på en måde, der burde være uforeneligt med præsidentembedet.

Men for alle dem, der ønsker at gøre Trump til en pinefuld parentes i Amerikas historie, bidrager denne uges Nato-topmøde til opskriften på det stik modsatte.

Justin Trudeau, Mark Rutte, Boris Johnson og Emmanuel Macron sigtede lavt. Donald Trump sigtede højt.