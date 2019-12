En god dag for heldig skakstjerne og en dårlig dag for Clint Eastwood

FOR ABONNENTER

Magnus Carlsen. Verdens bedste skakspiller har styr på andet og mere end sicilianske åbninger, dronningeofre og Nimzo-Larsen-angreb. Nordmanden er nemlig også bidt af fodbold, og hans kendskab til spillere i den engelske Premier League er efter sigende detaljeret helt ud i det absurde. Det er sikkert en del af forklaringen på, at Magnus Carlsen også klarer sig fremragende i managerspillet Fantasy Premier Leauge (FPL), hvor han nu er rykket op som nummer seks. Der er over syv millioner deltagere i årets udgave af FPL. Magnus Carlsen forklarer selv sin succes i FPL med et fænomen, som skakspillere normalt ikke opererer med: held. »I skak ved man, hvornår man har gjort det godt eller skidt. Men det er svært for mig at tage æren for Fantasy-spillet, for der har jeg bare været heldig«, siger han ifølge DR.