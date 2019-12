En god dag for Gældsstyrelsen og en dårlig for chokolademager

FOR ABONNENTER

Inddrivelsesprovenu er jo ikke i sig selv et særligt sexet ord, men når man sætter et ’rekordhøjt’ foran, får det pludselig potentiale. Det gjorde Gældsstyrelsen (som tidligere var en del af Skat, indtil nogen – med rette – syntes, at man trængte til et nyt brand) fredag, hvor de 1.500 ansatte med hovedkvarter i Middelfart i en pressemeddelelse kunne blære sig med, at de allerede per 1. november har inddrevet omkring 7,3 milliarder skyldige kroner. Dermed er den hidtidige inddrivelsesrekord, som blev sat sidste år, overgået med 1 milliard kroner. For hele 2019 forventer Gældsstyrelsen at inddrive mere end 8,5 milliarder kroner. For at hente pengene hjem har styrelsen blandt andet for nylig iværksat den største rykkerindsats i nyere tid rettet mod de mere end 1 million borgere og virksomheder, der skylder det offentlige penge. Nede i bunden af pressemeddelelsen huskede styrelsen også lige i forbifarten at nævne, at danskernes samlede gæld til det offentlige fortsat stiger og i løbet af året har nået 123 milliarder kroner. Det er så også rekord.