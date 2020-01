Det var en god dag for Norge, mens den bistre pave ikke kom godt ind i det nye år

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Nordmænd. Der er al mulig god grund til at rasle igennem med bjælderne for vore norske søstre og brødre her ved indgangen til det nye årti. De går således fremtiden usædvanligt velpolstret i møde. Ifølge det norske erhvervsmedie e24.no blev 2019 det bedste år nogensinde for den norske oliefond med en fremgang på 1.794 milliarder norske kroner. Ved årets udgang var det, der med en vis rette er blevet kaldt for verdens største pengetank, vokset til knap 10.050 milliarder norske kroner, skriver Ritzau. Den norske regering må maksimalt bruge tre procent af formuen om året, hvilket vil sige 302 milliarder norske kroner fra oliefonden i 2020. Så der burde kunne blive til lidt minimumsnormeringer, eller hvad de nu har smag for på de kanter.