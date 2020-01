En god dag for pjevsede hunde og en dårlig dag for rød panda på springtur

FOR ABONNENTER

Pjevsede hunde. Streamingtjenesten Spotify udvider butikken og vil nu henvende sig direkte til hunde og andre kæledyr, der lusker slukørede og ensomme rundt i hjemmet, mens deres ejere er på arbejde. Spotify tilbyder særlige dyre-playlister og en podcast, hvor skuespillere indtaler ros og opbyggelige historier til hunde. De nye tilbud er baseret på grundige markedsundersøgelser. Spotify har spurgt 5.000 brugere og kæledyrsejere i fem lande og konstateret, at 71 procent af dem har spillet musik for deres dyr, og 57 procent svarer gudhjælpemig, at de danser med deres kæledyr. Dyrenes foretrukne genrer er ifølge Spotify blød rock og klassisk. Dertil kommer, at næsten hver femte ejer har opkaldt deres dyr efter musikere (Marley, Elvis og Bowie er blandt favoritterne), skriver streamingtjenesten.