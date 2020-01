En god dag for britisk presse og en dårlig dag for nynazister

FOR ABONNENTER

Britisk presse. Man kan ikke fortænke briterne i at være pas på den offentlige debat for tiden. De fleste er for eksempel så trætte af debatten om afskeden med EU, at premierminister Boris Johnson vandt seneste valg med løftet: ’Get Brexit Done’ – få Brexit overstået. Samtidig er der selvsving over, at prins Harry og hans kone, Meghan Markle, vil trække sig fra kongelige forpligtelser – en beslutning, der er blevet døbt det mundrette ’Megxit’, og som har taget kongehuset så meget på himmelsengen, at det holdt krisemøde mandag. Her viser den lokale presse dog, at der stadig er humor i den gamle stormagt. Dronningen meddelte således efter mødet, at hun går med til at lade parret gå på deltid. Et budskab, som avisen Daily Mail fik opsummeret i overskriften: ’Queen: Get Megxit Done’.