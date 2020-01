Flemming Ytzen: Bruxelles, Berlin og Beijing vil blive forbundet i et pragmatisk interessefællesskab

Huawei er for tæt på det kinesiske kommunistparti til, at man fuldt ud kan stole på virksomheden, men der er andre dele af markedet, hvor det ikke giver mening at udelukke kineserne.

I samme uge som præsident Trump underskrev den såkaldte fase 1-aftale med Kinas viceministerpræsident, Liu He, og dermed signalerer lys for enden af tunnelen i den handels- og geopolitiske strid mellem klodens to største økonomier, blev EU’s konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, her i avisen citeret for følgende: »Jeg synes, vi skal overlade det til kineserne at være kinesere. Det er de meget bedre til, end vi andre er«.