En god dag for tvillinger og en dårlig dag for Trump

En god dag for ...

Tvillinger. Verdens måske største tvillingefest er netop blevet holdt i Colombo i Sri Lanka. Tusindvis af tvillinger myldrede i mandags ind på det stadion i den srilankanske hovedstad, hvor organisationen Sri Lanka Twins havde indkaldt til fest og folketælling. Et af formålene var at gøre opmærksom på de økonomiske problemer, som fattige familier kan løbe ind i, når de får tvillinger. Et andet mål var at slå rekorden som verdens største forsamling af tvillinger. Den seneste rekord blev sat i Taiwan i 1999, da 3.961 tvillingepar, 37 sæt trillinger og 4 sæt firlinger mødtes i Taipei. Det er dog usikkert, om Guinness World Record-komitéen kan anerkende den nye rekord, for ifølge Reuters var tilstrømningen så stor, at mange måtte opgive at få deres fødselsattester kontrolleret og komme med i optællingen. ​​

En dårlig dag for ...

Donald Trump. USA’s præsident er ikke kommet sovende til sit ry for at være uvederhæftig. Trump, der lige nu er genstand for en historisk rigsretssag i Senatet, har siden sin indsættelse for tre år siden fremsat ikke færre end 16.241 falske eller vildledende påstande, hvis man skal tro The Washington Post. Avisen etablerede en såkaldt Fact Checker-database som led i dækningen af Trumps første 100 dage ved magten. I den periode luftede han dog så mange misvisende påstande, at læserne krævede, at faktatjekket skulle fortsætte. Det har vist sig at være en gigantisk opgave for avisen. I 2017 fremsatte præsidenten i gennemsnit 6 vildledende påstande om dagen, og siden er tempoet steget støt: Næsten 16 om dagen i 2018 og 22 om dagen i 2019.​​