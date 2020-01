En god dag for elevatorhelten Joe Biden og en dårlig dag for frysende leguaner

FOR ABONNENTER

Joe Biden. The New York Times skriver, at 77-årige Joe Biden bør »give faklen videre« til en ny generation af politikere og anbefaler i stedet to af hans partifæller, Elizabeth Warren (70) og Amy Klobuchar (59), i kapløbet om at blive demokraternes præsidentkandidat. Til gengæld har Joe Biden fået en anbefaling, der kan være mere værd end avisens officielle blåstempling. På vej op for at møde The New York Times’ redaktører løb Biden nemlig ind i elevatorføreren Jacquelyn, der viste sig at være glødende fan. »Jeg er vild med dig, du er min favorit«, sagde hun, hvorefter Biden takkede hende og tilbød hende at tage et billede. En videooptagelse af Bidens elevatorøjeblik er nu blevet set over 200.000 gange. Biden har delt klippet på Twitter, hvor han skriver:»Beæret over at have fået Jacquelyns anbefaling«.