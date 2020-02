Korrespondent: Chile er på vej til at vælge sin nye fremtid

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Det er en speciel oplevelse at bo i Chile i denne tid. Siden et massivt socialt oprør pludselig brød ud 18. oktober sidste år, er landet på mange måder under forandring, men det er endnu for tidligt at sige, hvor det er på vej hen. Alt er i opbrud, ikke mindst chilenernes selvforståelse, og alle holder vejret og venter på, at nogen skal gøre noget. Bare et eller andet. Som land virker Chile aldeles handlingslammet.