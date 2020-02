En god dag for corona-inspirerede svindlere og en dårlig dag for landevejsrøvere

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

En god dag for ...

Telefonsvindlere. De kriminelle, der bruger sms’er eller opkald til at lokke penge og fortrolige oplysninger ud af ordentlige mennesker, har fået nye redskaber i værktøjskassen. Angsten for det udbrud af coronavirus, som især Kina er ramt af, bliver nemlig skruppelløst udnyttet af svindlere. I Sydkorea har myndighederne registreret 10.000 tilfælde af forsøg på sms-svindel, hvor temaet er corona. Svindlerne bruger både gulerod og stok: De sender for eksempel et link, der lokker med gratis ansigtsmasker, men som i virkeligheden installerer skadelig software. Blandt de mere truende metoder nævner The Korea Times, at en restaurantejer blev ringet op af en person, der påstod at være smittet med coronavirus og krævede penge. »Ellers fortæller jeg alle, at jeg har spist på din restaurant«, lød beskeden.

En dårlig dag for ...

Landevejsrøvere. En gruppe knivbevæbnede mænd overfaldt i mandags en chauffør og stjal hundredvis af ruller toiletpapir fra hans varebil, siger politiet i Hongkong. Toiletpapir er ligesom mange andre basale fornødenheder blevet en eftertragtet handelsvare i Hongkong, fordi frygten for coronavirus har fået indbyggerne til at hamstre vildt og voldsomt, selv om myndighederne bedyrer, at udbruddet ikke har påvirket vareforsyningen. Røveriet fandt sted i en bydel, der historisk set har været kendt for at huse mafialignende, såkaldte triade-bander, skriver AFP. Gerningsmændene slap tilsyneladende ikke heldigt fra deres forehavende. I hvert fald blev to mistænkte i sagen senere på dagen anholdt, og det stjålne toiletpapir beslaglagt.