En god dag for en strid bavian og en dårlig dag for en pyntesyg bokser

Strid bavian. En 15-årig hanbavian og to af hans veninder tog tirsdag flugten, netop som de var ved at blive ført ind på Royal Prince Alfred Hospital i Sydney. De tre bavianer er forsøgsdyr og bor til daglig i et anlæg et andet sted i byen. Hanbavianen skulle steriliseres på hospitalet – ikke som et led i forskningen, men for at forhindre ham i at besvangre flere hunner hjemme i anlægget – mens de to hunner blot var med for at »berolige ham«, siger Brad Hazzard, sundhedsminister i New South Wales til avisen The Sydney Morning Herald. Men det lykkedes altså trioen at flygte, før de overhovedet kom ind på hospitalet, og de tilbragte en del af dagen med at hygge sig i et roligt hjørne af hospitalets parkeringsplads, inden de blev indfanget og kørt hjem, siger ministeren. Steriliseringen er udskudt indtil videre ...