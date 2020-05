Dorte Hygum skal ikke have flere ting: Når den materielle trang tier, kan et større perspektiv få ørenlyd

Æbletræerne er bevis på, at jeg stadigvæk sommetider prøver at blæse og have mel i munden samtidig. Haven har ikke plads til to træer. Derfor har jeg købt søjleæbletræer, der i bedste fald kommer til at ligne malplacerede Giacometti-skulpturer, når de bliver voksne, skriver Dorte Hygum i denne klumme.