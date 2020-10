Lykke Friis: Kan coronakrisen blive 'Tysklands anden chance' for genforening?

Det er uden konkurrence den mest deprimerende fødselsdag, jeg nogensinde har deltaget i.

Stadig præget af det historiske vingesus efter Berlinmurens fald 9. november 1989 satte jeg mig for 30 år siden i toget i København for at fejre sammensmeltningen af de to Tysklande i Bonn.

Men fejring blev der ikke noget af i den lille vesttyske hovedstad ved Rhinen, hvor min tyske barndomsveninde boede. Hver anden bilejer havde for en sikkerheds skyld klæbet et ’JA til Bonn’-klistermærke på bilen for at tilkendegive, at det genforenede Tysklands hovedstad i hvert fald ikke skulle holde store flyttedag.