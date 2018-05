Analyse: Hov... Putin sparer på militæret Verdens militærudgifter er de højeste siden den kolde krigs afslutning, men Rusland skærer ned.

Verdens samlede militærudgifter nåede sidste år op på sit højeste niveau siden afslutningen af den kolde krig. Men Putin skruede kraftigt ned for sin militærmaskine, selv om han pustede sig op og førte blodige krige.

Det er to af konklusionerne i en ny opgørelse af verdens militærudgifter fra den ansete svenske tænketank Stockholm International Peace Research Institute (Sipri).

Her er 7 opsigtsvækkende tendenser:

1 ) 1.434 kroner per person

Tilsammen brugte de 172 lande, som Sipri har indsamlet tal fra, 10.849 milliarder kroner på deres militær.

Det er som nævnt det højeste tal siden afslutningen af den kolde krig for snart 30 år siden og afspejler, at militærudgifterne (regnet i faste priser) steg med 1,1 procent i 2017.

De stod ellers nogenlunde stille fra 2012 til 2016 efter at have været konstant stigende i 13 år fra 1999 til 2011.

De samlede militærudgifter udgør nu 2,2 procent af verdens samlede bruttonationalprodukt (bnp), hvilket svarer til 1.434 kroner per person i alle aldre i hver af de undersøgte lande.

2 ) Hellere kanoner end brød

Ifølge en ny opgørelse fra de vestlige landes økonomiske samarbejdsorganisation, OECD, var der kun 5 OECD-lande, der levede op til FN’s mål om at bruge mindst 0,7 procent af deres bruttonationalindkomst på udviklingshjælp til fattige lande: Danmark, Luxembourg, Norge, Sverige og Storbritannien. Tyskland var med i klubben i 2016, men dumpede sidste år ned blandt de øvrige 24 OECD-lande, som lå under målet.

Når man ser på alle de undersøgte OECD-lande under ét, faldt udviklingsbistanden som andel af bruttonationalindkomsten sidste år fra 0,32 procent til 0,31 procent.

Tilsammen peger tallene for militærudgifter og udviklingsbistand altså mod en verden, der – uagtet at tallene ikke er helt sammenlignelige – i 2017 blev mere militaristisk og lidt mindre humanistisk.

3 ) Putin skruer ned

De fleste har nok haft indtryk af, at Rusland har skruet op for sit militær, men det er faktisk gået omvendt. For selv om præsident Putin for nylig bebudede en helt ny generation af avancerede supervåben og førte åben krig i Syrien og skyggekrig i Ukraine, så faldt de russiske militærudgifter – hvis man regner i faste priser – faktisk sidste år med hele 20 procent i forhold til 2016. Det hører med, at militærudgifter ellers er vokset hvert evig eneste år siden 1998 og dermed i hele Putins regeringstid, og at de uanset faldet i 2017 fortsat udgør 4,3 procent af bnp.

Det er en højere andel, end noget europæisk land har haft siden 2011, så Rusland er fortsat langt mere militariseret end sine europæiske naboer.

Vladimir Putin har imidlertid bebudet, at de russiske militærudgifter vil blive reduceret til under 3 procent i løbet af de næste 5 år, og at han i stedet vil bruge flere penge på fattigdomsbekæmpelse.

Det russiske styre går en balancegang mellem igen at ville hævde sig som stormagt og sikre et stabilt magtskifte, når den 65-årige præsident Putins embedsperiode efter planen udløber om 6 år.

Nato’s mål er, at medlemslandene skal bruge 2 procent af bnp. Danmark har kurs mod 1,3 procent af bnp i det nye forsvarsforlig.

4 ) Ruslands naboer skruer op

Netop frygt for Rusland har ifølge Sipri fået flere centraleuropæiske lande til at øge deres forsvarsudgifter med i alt 12 procent. Det er fjerde år i træk med stigninger, efter at militærudgifterne blev beskåret i de forudgående år fra 2008 til 2013.