Sådan vinder vi kampen mod ghettoerne

Aisha bor i Mjølnerparken, men det har hun aldrig været glad for at sige til sine studiekammerater på universitetet. Efter Superkilen med den røde plads er blevet anlagt lige ved siden af hendes boligområde, er hun derfor begyndt at fortælle folk, at hun bor på Nørrebro ved siden af den røde plads – det lyder ligesom bedre.

Som den seneste tids bandeskyderier vidner om, er Superkilen langtfra nok til at løse problemerne i Mjølnerparken, og Aisha og hendes familie har da også længe søgt efter en anden bolig, fordi de er bekymrede for, at hendes to yngre brødre skal vokse op i det hårde miljø.

Alligevel er Superkilen et godt eksempel på en bystrategisk indsats, hvor der arbejdes på at binde det udsatte boligområde bedre sammen med den omgivende by og gøre området mere attraktivt for familier som Aishas. Hvis den slags fysisk byomdannelse går hånd i hånd med sociale indsatser, kan det være med til at ændre ghettoområder til en del af mere blandede bydele. Som et nyafsluttet forskningsprojekt demonstrerer, kan vi med fordel tage ved lære af erfaringerne fra andre lande, hvor man i en længere årrække har arbejdet med at integrere udsatte boligområder med omkringliggende bydele.

I starten af december blev den nye udgave af ghettolisten offentliggjort, og Mjølnerparken er et af de 22 danske boligområder, der dermed er blevet udpeget som socialt udsatte. Ghettolisten er svar på et politisk ønske om at kortlægge de socialt udsatte boligområder, og kortlægningen sker med fokus på fem kriterier, der handler om beboernes etnicitet, tilknytning til arbejdsmarkedet, uddannelsesniveau, indkomstniveau og lovovertrædelser. Hvis et boligområde med over 1.000 beboere overskrider den definerede grænseværdi inden for tre af kriterierne, betegnes det som en ’ghetto’.