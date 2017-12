Bertel Haarder: Hvordan får vi flexicurity-tanken over i uddannelsesektoren?

FOR ABONNENTER

Engang gik folk op i valget af vinterfrakke, bil, fladskærm og nyt køkken. Nu er ferier blevet den vigtigste bærer af identitet og vores livshistorie. Alt det, vi tror og håber for os selv og vores liv med familie og venner, og alt det, vi skriver på Facebook, skal bringes på plads, mens vi er sammen, indsmurt i solcreme og har fri.

Men folks nye ferievaner er en rodebutik.

»Der var engang, hvor det var så nemt at putte os i kasser. Men nu tager vi flere ferier om året, som skal opfylde forskellige formål. Hvor der tidligere var vandtætte skotter mellem dem, der rejste for at frelse verden, og campisten, skifter folk ferietype og går med fuld fart ind i den genre, de kaster sig over«, siger Bodil Stilling Blichfeldt, turismeforsker på Syddansk Universitet, der har hjulpet Politiken med at sammensætte nogle typiske ferieformer.

Selv om hun jo altså understreger, at alle, der har et vist økonomisk råderum, tager for sig af retterne, afhængigt af, hvilken funktion ferien skal opfylde i forhold til den store familiekrønike hen over året.