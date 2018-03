Sociolog om paradoksal tendens: Jo mere ligestillede vi bliver, desto mere vokser oplevelsen af, at det går i den modsatte retning

Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her .

Det var på mange måder forventeligt: I denne uge følte en gruppe kvindelige studerende sig kaldet til at gøre offentligheden opmærksom på de tilsyneladende omfattende seksuelle krænkelser, danske kvinder på landets universiteter udsættes for, i et åbent brev stilet til landets rektorer.