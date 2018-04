Det er på tide at løsne kommunernes mundkurv

Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her .

FOR ABONNENTER

Vi ser det igen og igen i aftenens bedste tv-sendetid. Ser et skrigende plejebarn blive flået ud af armene på sine plejeforældre af hærdebrede politibetjente. Hører en mor med tårer i øjnene fortælle, at sagsbehandlerne – igen – har nægtet hende at få sit barn hjem, selv om alle undersøgelser ifølge moren giver hende ’topkarakterer’ som forælder.