Per Kirkeby: Den grænseløse kunstner

Per Kirkeby var umådeligt produktiv - foruden et stort antal malerier, litografier og film skrev han nær ved 100 bøger, skabte over 3000 raderinger, 170 murstensskulpturer og meget andet. Denne cowboy tegnede han da han var 8 år. Allerede her kan man ifølge kronikøren ane konturerne af kunstneren. Privatfoto