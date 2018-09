Kræftoverlever: Jeg fik kun den afgørende skanning, der afslørede kræften, fordi jeg insisterede og fik overbevist en ældre fysioterapeut, som overtalte en ung læge

Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her .

Politikerne barsler snart med en sundhedsreform. Jeg har læst, at for Dansk Folkeparti drejer det sig om noget med at nedlægge regionerne, og for Socialdemokratiet handler det om at oprette nye lokale hospitaler. For regeringen handler det om at sikre sammenhængen mellem hospital og lægehus.

Men for mig som borger og patient handler det ikke om politiske og administrative strukturer. For mig handler det om at udvikle et sundhedsvæsen, der bliver meget bedre til at stille de rigtige diagnoser hurtigere og mere effektivt, end det sker i dag.

Det siger jeg på baggrund af et kræftforløb, som jeg netop er sluppet ret nådigt igennem. Jeg fik en behandling i verdensklasse. Tak for den! Men jeg måtte gennem et forhindringsløb med blindgyder, før jeg nåede så langt. Hvis jeg ikke havde haft de rette mentale og økonomiske ressourcer, så kunne det have endt fatalt. Sådan skal det jo ikke være.

Min kræft blev først udlagt som muskelspændinger i ballen. Jeg havde smerter i ballen og benet. Så mistede jeg kraft og bevægelighed i det ene ben. Jeg kunne kun komme omkring ved hjælp af krykker. Derefter blev jeg tilbudt en stivgørende operation i lænden, som i yderste konsekvens kunne have taget livet af mig, hvis jeg havde sagt ja. Alle symptomer på min aggressive kræft ville nemlig blive opfattet som problemer og smerter efter den omfattende operation, jeg blev tilbudt.

Tunnelsyn er et kæmpe problem, og det skal løses

Jeg fik kun den afgørende skanning, der afslørede kræften, fordi jeg insisterede og fik overbevist en ældre fysioterapeut, som overtalte en ung læge til omsider at bestille den rigtige skanning.

I mit møde med sundhedsvæsenet har jeg oplevet mange dygtige og dedikerede læger og sygeplejersker. Jeg har oplevet et sundhedsvæsen, der stod på stikkerne for at hjælpe mig. Men jeg er også stødt på nogle problemer, som jeg håber, at politikerne og sundhedsvæsenet kan gøre noget ved i forbindelse med den kommende sundhedsreform.

For det første. Kræft er en lumsk sygdom. Kun cirka halvdelen af de patienter, der ender med at få en kræftdiagnose, starter i et af de hurtige og effektive kræftpakkeforløb. Det vil sige, at den anden halvdel af kræftpatienterne fortsat rammes af alle de forhindringer og benspænd, som ellers er fjernet fra kræftpakkeforløbene. Jeg har i mit forløb oplevet forskellen på de to verdener. Kan vi i forbindelse med en sundhedsreform ikke få resten af sundhedsvæsenet til at fungere lige så effektivt, som tilfældet er i kræftpakkerne?

For det andet. Vi har fået et højt specialiseret sundhedsvæsen. Det er er der rigtigt mange fordele ved for os patienter. Vi får behandlinger af meget høj kvalitet af mennesker med høj faglighed og stor erfaring.

Men ulempen er, at specialister ofte udvikler et tunnelsyn. Når man kun fokuserer med en hammer, så ligner alting søm.

Jeg havnede i en forkert tunnel, hvor fokus var på afklemning af nerver i lænden. Det viste sig bare, at denne fokusering var forkert.

Samtidig skulle man måske undersøge, om der ikke også er behov for et speciale i de mange patienter, der går på tværs af eller falder mellem specialerne.

For det tredje. Hvad gør man, når man som patient er i tvivl om, hvorvidt man får tilbudt den rigtige behandling? Hvordan kan man få en kvalificeret ’second opinion’, altså en ny vurdering af en anden kvalificeret læge?

Svaret er, at det kan man kun, hvis man har råd til selv at betale en anden specialist eller har en sundhedsforsikring, der dækker det. Er det rimeligt?

Jeg fik en slags second opinion, fordi jeg var fræk nok til at hjemsøge en speciallæge på hendes private mail. Hun fik afværget, at jeg uden videre blev opereret uden yderligere undersøgelser. Men det er langtfra alle, der har samme frækhed. Hvad med dem?

I Norge har alle patienter ret til en fornyet vurdering. Man behøver ikke engang at begrunde hvorfor. Kunne det ikke være en rigtig god idé at give os samme mulighed i forbindelse med en reform?

For det fjerde. Jeg havde ikke de symptomer, som en rygkirurg sagde, at jeg burde have, da han tilbød mig operationen i lænden. Jeg havde ikke ondt bag på låret. Jeg havde ondt inde i selve lårbenet. Inde i knoglen. Men han så bare på skanningen og lyttede ikke til eller stolede ikke tilstrækkeligt på min udlægning af mine smerter. Derfor tilbød han mig den omfattende operation, der ikke alene var overflødig. Den kunne også have medført, at min kræft var blevet opdaget alt, alt for sent, hvis jeg havde sagt ja.

Den manglende lydhørhed over for symptom-ejermændenes beretninger er ifølge Danske Patienter et udbredt problem. Det gælder ikke alle læger. Men det er så udbredt, at det ikke bare kan tilskrives den enkelte læges dårlige hørelse. Det må være systemisk. Og derfor skal det angribes systemisk. For eksempel i forbindelse med en sundhedsreform.

For det femte. Jeg har på min færd gennem sundhedsvæsenet oplevet fantastisk effektive henvisninger og overførsler fra en enhed til den næste – også før jeg kom i kræftpakken. Men jeg har så sandelig også oplevet ineffektivitet og træghed.

Et sted måtte jeg for eksempel ringe hver dag i en uge, før afdelingen faxede en henvisning videre til rette sted. »Åh, vi har lagt den i en bunke, vi sjældent ser på«, lød forklaringen en af dagene.

Og i et andet tilfælde måtte jeg gribe fat i en læge og den afdeling, han skulle henvise mig til, rigtigt mange gange, før det omsider lykkedes lægen at få det gjort rigtigt.

På min vej gennem systemet har jeg mødt andre patienter med tilsvarende erfaringer. Det kan umuligt være effektivt, at de ansatte bruger tid til at tage sig af rykkere frem for at få tingene ekspederet.

Hvis jeg ikke havde haft kræfter til at accelerere forløbene, kunne jeg have rådnet op i ugevis. Det er langtfra alle, der har de kræfter. Hvad med dem?

Det må der gøres noget ved.

For det sjette.En hospitalslæge afbestilte en del af en skanning, som en speciallæge havde bestilt på baggrund af sin tolkning af mine symptomer. Speciallægen mente, at der kunne være to ting galt med mig. Noget i ballen og noget i lænden. Men hospitalslægen droppede skanningen af min hofte. Hvis min hofte var blevet skannet, ville min kræft have været opdaget to værdifulde måneder tidligere, end det skete. Min aggressive kræft fik yderligere to måneder til at hærge i min krop på grund af hospitalslægens beslutning.

Er det rimeligt, at en hospitalslæge kan droppe en undersøgelse, som en anden lige så højt uddannet læge har bestilt? Det hierarki kunne man passende se på i forbindelse med en reform.

For det syvende. En reform bør styrke sundhedssystemets evne til at lære af fejl og mistolkninger, blandt andet ved at inddrage patienterne.

På den første skanning af min lænd er der faktisk kræftvæv. Men den radiolog, der tolkede billederne, fik ikke mistanke om kræft. Hvis han havde fået det, kunne jeg have været skånet for to måneders voldsom spredning af min aggressive lymfekræft.

Jeg har opsøgt de ansvarlige for afbestillingen af skanningen af min hofte, den forkerte tolkning af kræftvævet i min lænd og for tilbuddet om den potentielt livsfarlige rygoperation. Jeg vil høre deres udlægning af forløbet. Jeg vil høre, hvad de har lært af det.

Men hvorfor er det ikke dem, der helt standardmæssigt opsøger os? Jeg ved godt, at nogle af os ikke længere kan kontaktes, fordi vi har forladt denne verden. Men jeg er overbevist om, at effekten af at skulle se sine 'ofre' – sine patienter – i øjnene— vil medføre langt stærkere læring end et kig i en journal.

Jeg vil understrege, at jeg ikke ved, om det, jeg har været ude for, kan betegnes som egentlige fejl, eller om de ansvarlige har indberettet forløbene som utilsigtede hændelser. Jeg kan ikke vurdere, om det lever op til 'best practice'. Det finder jeg kun ud af, hvis jeg orker og ser et formål med at klage.