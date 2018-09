Sociologer til danske fædre: I har fortjent at få ret til længere barselsorlov

Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her .

FOR ABONNENTER

I juni stemte et flertal i EU’s ministerråd for et forslag om at sikre to måneders øremærket barselsorlov til fædre. Såfremt forslaget godkendes endeligt i Europa-Parlamentet, vil danske fædre dermed få væsentlig bedre lovsikrede orlovsrettigheder, end de hidtil har haft.