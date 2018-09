Den feministiske, venstrepopulistiske totalitarisme er gået amok i Sverige

Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her .

I foråret skrev jeg en række kronikker og debatindlæg i svenske medier. Det, der fik mig til det, var først og fremmest, at jeg var rystet over, hvordan #MeToo-bevægelsen havde hærget nabolandet.

Så meget, at den nu var på vej til at ødelægge en af Sveriges fornemste kulturinstitutioner: Svenska Akademien. Jeg kunne også se, at forskellige grupperinger i Danmark lod sig inspirere af det, der skete i Sverige. Og jeg ville derfor gerne gøre, hvad jeg kunne for at forhindre den nye radikalfeministiske og identitetspolitiske venstrepopulisme, som åbenbart havde grebet svenskerne så hårdt, i at drive mod vest.

om kronikøren Marianne Stidsen er lektor på Københavns Universitet. Hun er medlem af Det Danske Akademi, men Kroniken er hendes personlige synspunkter.

I min sommerferie fik jeg så lyst til med egne øjne at se, hvordan det egentlig stod til hos grannarna i øst, som jeg selv altid har beundret og ofte holdt frem som et positivt eksempel for os danskere.

Først var jeg i det vidunderlige Blekinge. Og selv om støvet lå tommetykt overalt, og græsset var gult som gammelt hø, var der så smukt som nogensinde.

De forfærdelige skovbrande havde endnu ikke bidt sig fast området, sådan som de havde gjort det nordpå. Og wow for et landskab, siger jeg bare. Det er flottere end noget, jeg har set i Danmark. Ja, i hele verden måske!

Bagefter tog jeg til Stockholm for at besøge et par venner. Alt åndede tilsyneladende fred og idyl. Og svenskerne er jo, når man møder dem på gaden, i toget og i bussen, nogle af de sødeste og rareste mennesker, man kan støde på. Det bliver jeg altså nødt til at sige. I togbussen fra Flemingsbergs station til Stockholm Central sad jeg f.eks. ved siden af den flinkeste pige på denne jord.

I overalls og med lysblondt krølhår. Sikkert en af de nyfeminister, jeg havde polemiseret imod hele foråret, efter udseendet at dømme.

Men hun var alt andet end ubehagelig. Tværtimod. Generøst åbnede hun sin store slikpose og begyndte straks med et glad, imødekommende smil at hælde lakridser og vingummibamser ud i skødet på mig.

Sådan noget ville aldrig, det tør jeg godt skrive under på, være sket i Danmark. Dertil er vi alt for ukultiverede.

Det var lige før, jeg følte trang til at trække min kritik tilbage. For landet virkede jo så godt og rart som aldrig før.

Lige så godt og rart som i alle de fantastiske børnebøger, der har fulgt mig trofast, siden jeg var ganske lille: ’Emil fra Lønneberg’, ’Pippi Langstrømpe’ og hvad de nu ellers hedder.

Så stod jeg med ét, bum, midt på Stortorget i Stockholms Gamla Stan. Og da kom der en mærkelig følelse op i mig. Det er et torv, jeg har stået på flere gange i mit liv, end jeg kan tælle.

Altid med små kuldegysninger af beundring over, hvor vildt smukt og stilfuldt der er. Lige så smukt og majestætisk som ude i den svenske natur. De har den bedste natur og den bedste kultur, disse svenskere.

Det har jeg altid med misundelse tænkt. Det gjorde jeg ikke nu. Jeg kan kun sige, at følelsen, der kom op i mig, da jeg igen stod på Stortorget, må svare til den, de reformistisksindede revolutionsskeptikere havde, da de efter guillotinens blodbad gik hen over Bastillepladsen i Paris i begyndelsen af 1790’erne.

Det var følelsen af, at en ny Robespierre havde været på spil og hærget og ødelagt alt det fine og skønne. Muligvis var der ikke flydt blod i fysisk forstand.

Men der var blevet hugget hoveder af i symbolsk forstand. Det kunne man ikke være i tvivl om.

Nu er sommeren så forbi, og debatten om Svenska Akademien er begyndt at blusse op igen.

Den tidligere ständige sekreterare Sara Danius har allerede gjort, hvad hun kunne, ved i Sveriges Radio at fremstille sig selv som den frelsende engel, der fik iværksat en nødvendig advokatundersøgelse af institutionen, som akademifællerne først godkendte og siden – ifølge hende uden nogen som helst rimelig begrundelse – forkastede. Som sædvanlig er hun stylet til den store guldmedalje, og man tænker: Kan de da virkelig ikke se igennem masken, hendes kære landsmænd?

Hun holder sig ikke engang for god til at citere løsrevne stumper af en privat korrespondance med et andet akademimedlem. Endda forsøger hun patetisk at trumfe sin egen ’offerrolle’ ved at henvise til seksuelle udtryk, som angiveligt er blevet brugt i akademiet.

Der skulle både være blevet sagt ’golden shower’ og ’honeytrap’, som hun bagefter måtte gå hjem og slå op i en pornografisk ordbog.

Undskyld dame, har man lyst til at udbryde, men hvilket århundrede lever du egentlig i?

Tyrannen Robespierre har såmænd heller ikke levet forgæves

Har du mon ikke læst alle de store forfattere, der i moderne tid har kæmpet og kæmpet for at gøre op med puritanisme, med victorianisme, med en forsnævret køns- og seksualmorale – og man kunne blive ved?

Hopper de virkelig, disse kloge kultiverede svenskere, der har fostret både heavyrocken, Strindberg og den anarkistiske børnelitteratur, på al den iscenesatte martyrramasjang, damen med skjorteblusen og hendes kæmpestore falanks af søsterlige støtter m/k optræder med i medierne. Så langt fra den ærlige unge pige med slikposen, jeg mødte i bussen. Og så langt fra det stolte og ærlige landskab i Blekinge?

Når man ser fru Danius’ kontrafej på de svenske mediesider – for ikke at tale om, når man ser hende skride surmulende ned ad catwalken til et modeshow iført selvdesignet bluse med orange knytnæver – så tænker man uvilkårligt: Hold da op! Makeupartisterne og stylisterne har godt nok ikke levet forgæves. Og jeg for min part tænker i mit stille sind: Tyrannen Robespierre har såmænd heller ikke levet forgæves.

Som i datidens Frankrig kan man frygte, at efterspillet bliver ligesådan i Sverige. Efter revolutionen begyndte den store systematiske udrensning af alt, hvad der var værdifuldt i oplysningstiden.

Alt det, filosoffen Kant forsvarede og promoverede i sit centrale skrift ’Hvad er oplysning?’ fra 1784.

Han forfægter netop her den idé, at det er på reformer, ikke på revolutioner, man skal grundlægge et nyt, oplyst, moderne samfund.

Sådan blev det ikke. Der kom en revolution. Og efter den startede en ny tænkning, som ikke hyldede oplysningstidens principper om menneskets udgang af dets selvforskyldte umyndighed, men derimod menneskets indgang i en ny umyndighed.

Positivisten Auguste Comte, der ikke anerkendte nogen form for løftet åndelighed, anser i denne periode sociologien for at være den ypperste videnskab. Blandt andet fordi den er en reaktion mod det 18. århundredes individualisme, som efter hans mening førte til ’uorden’.

På sine ældre dage blev Comte endda af sin begejstring for kollektivtanken ført til at grundlægge intet mindre end en ny religion, der som præster skulle have en art sociologer og som guddom en treenighed af rummet, Jorden og samfundet.

Vi synes i dag at leve i en ny tid, hvor enhver historisk erindring er gået fløjten

Comtes nye positivistiske religion blev aldrig, hvilket videnskabshistorikeren Olaf Pedersen bemærker, til andet og mere end et udkast.