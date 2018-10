Tidligere overvismand: Danske Bank rapporten er fyldt med huller og mangler

Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her .

Hvordan kunne det gå til, at Danske Bank har bidraget til hvidvask og anden kriminalitet via kanalisering af pengestrømme gennem primært filialen i Estland inden for beløb helt op til svimlende 1.500 mia. kr.?

For de fleste udenforstående var det nok ikke mindst dette spørgsmål, som de håbede at få svar på gennem den rapport, som blev offentliggjort 19. september, og som var udarbejdet under ledelse af advokatfirmaet Bruun & Hjejle på foranledning af bestyrelsen for Danske Bank.

Christen Sørensen er tidligere overvismand.

Det var i hvert fald hovedspørgsmålet for mig. I forlængelse heraf vil det følgende ikke – ud over en kort kommentar – vedrøre et muligt juridisk ansvar for ansatte i Danske Bank eller dens bestyrelse.

Den vurdering heraf, som Bruun & Hjejle har gennemført i rapporten fra 19. september, er tredelt. En række ansatte i den estiske filial og i koncernen kritiseres.

Denne kritik har imidlertid ikke kunnet personhenføres i rapporten. En forudsætning herfor ville være, at de pågældende havde anmodet herom. Og det er ikke sket.

Såvel bestyrelsen som bestyrelsesformanden og den administrerende direktør har imidlertid fremsat en sådan anmodning.

Bestyrelsen vurderes i rapporten ikke at have overtrådt retlige forpligtelser på grund af handlinger eller undladelser af handlinger i relation til den estiske filial. Bestyrelsesformanden og den administrerende direktør vurderes ligeledes ikke at have overtrådt retlige forpligtelser i forhold til Danske Bank.

I relation hertil er det vigtigt at være opmærksom på, at disse vurderinger er begrænset til at vedrøre det retlige ansvar, som fulgte af deres ansættelsesforhold eller rolle i øvrigt i forhold til Danske Bank.

Derfor udestår der naturligvis en undersøgelse af, om der er sket lovbrud m.v. via f.eks. medvirken til hvidvask. I denne sammenhæng, men også i relation til vurderingen i rapporten fra Bruun & Hjejle er det interessant, at der i bestyrelsens mødereferat fra 6. september 2012 er anført: »the AML issues had been known for a long time, actually several years«.

Eller på dansk: Hvidvaskproblemstillingen har været kendt længe, faktisk i flere år.

Først min konklusion efter læsningen af 19. september-rapporten: Der må længe have været en syg kultur i Danske Bank. I hvert fald i hele den periode (siden 1. februar 2007), hvor Danske Bank har drevet bankvirksomhed i Estland.

Finanstilsynet og derigennem direktionen i Danske Bank fik således allerede i juni 2007 af ligefrem en centralbank, den russiske, oplyst, at der sandsynligvis foregik meget tvivlsomme pengegennemstrømninger i den estiske bank, som var forbundet med skatteunddragelse og anden kriminel adfærd, der blev søgt skjult med hvidvask transaktioner.

Centralbanken oplyste konkret, at aktiviteterne omfattede tvivlsomme transaktioner, der hver måned løber op i milliarder, og som kan være foranlediget af skatteunddragelse eller anden kriminalitet, der søges skjult med hvidvasktransaktioner.

Advarslen fra den russiske centralbank blev i september 2007 forstærket af, at det estiske finanstilsyn sendte et engelsk resume af sin inspektionsrapport fra marts og april 2007, der fokuserede på de tvivlsomme pengegennemstrømninger i det såkaldte non-resident-kundesegment, til Danske Bank ved bankens kontrol- og hvidvaskenhed (Group Compliance & AML).

I de efterfølgende år lyste advarselslamperne vedrørende bankforretningerne i Estland rødt gang på gang, dog med forøget styrke og intensitet efter whistleblowerrapporten fra slutningen af 2013.

Indtrykket af stigningen i styrken og intensiteten over tid kan dog blive overvurderet ved læsningen af 19. september-rapporten, idet der er indgået et langt større materiale fra de sidste år end fra de første år i rapportens undersøgelsesperiode.

Når der alligevel ikke blev handlet på nogen afgørende måde af den øverste ledelse – direktion og bestyrelse – er det nærliggende at forbinde det med en syg kultur.

Danske Banks køb af Sampo Bank i Finland i 2007, der bl.a. omfattede bankforretningen i Estland, og bankens køb af to irske banker i 2004, var begge både meget tvivlsomme og kostbare erhvervelser. Købet af Sampo Bank indebar, at banken blev inddraget i hvidvaskningsaktiviteter og andre kriminelle aktiviteter fra meget tvivlsomme kunder (personer og selskaber) fra en række lande, især Rusland og øvrige lande opstået efter Sovjetunionens sammenbrud.

Og købet af de irske banker betød, at banken fik en stor og tung kundegruppe af meget tvivlsomme aktører på det irske bolig- og byggemarked op til finanskrisen, som ydermere efter købet blev drastisk udvidet gennem aggressiv markedsføring.

Købene var også meget kostbare, erhvervelsen af Sampo Bank kostede således lige over 4 mia. kr., hvoraf over 2 mia. kr. var såkaldt goodwill. Og de to irske banker blev købt for godt 10 mia. kr., hvoraf ca. 7 mia. kr. var goodwill. Købet af de irske banker har medført et tab på over 30 mia. kr., og måske bliver købet af Sampo lige så tabsgivende. Disse dårlige køb var naturligvis den øverste ledelses ansvar (direktion og bestyrelse).

Hvis den øverste magtfulde ledelse, selv når den foretager rigtig dårlige dispositioner, ikke tåler kritik nedefra i organisationen, bliver berettiget kritik udvandet eller måske ligefrem omskrevet og fordrejet. Denne udvanding kan være så stor, at topledelsen kan fortsætte uden at foretage de nødvendige korrigerende handlinger, indtil udefrakommende afsløringer gør det umuligt at lade stå til.

Der er mange eksempler på udvanding og forvanskning i 19. september-rapporten. Et konkret eksempel: Henvendelsen fra den russiske centralbank blev både drøftet i direktion og bestyrelse.

Men det var kontrol- og hvidvaskenheden og den juridiske enhed (Group Legal), der 27. august 2007 udformede svaret til det danske Finanstilsyn om bankens reaktion på oplysningerne fra den russiske centralbank, selv om Finanstilsynet havde adresseret direktionen og bedt denne svare.

I det beroligende svar fra kontrol- og hvidvaskenheden samt den juridiske enhed i Danske Bank til Finanstilsynet blev det direkte fejlagtigt oplyst, at det estiske finanstilsyn i den nævnte inspektionsrapport havde vurderet, at den estiske bank overholdt gældende regler og regulativer, og at det estiske Finanstilsyn ikke havde væsentlige kritikpunkter.

På et efterfølgende møde, 3. september, gentog den juridiske enhed de fejlagtige oplysninger over for Finanstilsynet. Bankens interne revision (Group Internal Audit) beroligede også Finanstilsynet ved at oplyse, at den interne revision i Estland-banken ikke havde fundet noget væsentligt at kritisere.

Dette er som anført kun et af flere eksempler på, hvordan kritiske oplysninger blev udvandet og fordrejet af centrale enheder under direktionen og bestyrelsen, denne gang kritiske oplysninger fra såvel den russiske centralbank som det estiske finanstilsyn. Og det blev i hvert fald bestyrelsen næppe fuldt ud oplyst om.

Det oplyses ikke i 19. september-rapporten, hvorfor der blev taget så let på henvendelsen fra den russiske centralbank, og hvorfor en kontrol- og hvidvaskenhed, understøttet af den juridiske enhed og den interne revision, direkte vildledte det danske Finanstilsyn.

Det er et af flere eksempler på, at man som læser må undre sig over, at Bruun & Hjejle, der skulle have fået frie hænder til sin undersøgelse, ikke har krævet en forklaring herpå fra de involverede.