Jacob Mchangama: Stop nu jer selv. Krænkelseskulturen truer ytringsfriheden og den frie forskning

I slutningen af det 19. århundrede forsøgte kulturradikalismens godfather, Georg Brandes, i en årrække forgæves at blive udnævnt til professor på Københavns Universitet.

Når Brandes ikke kunne blive professor, skyldtes det ikke manglende kvalifikationer.

Det var derimod hans angreb på kristendommen og den borgerlige moral i en forelæsningsrække på selve KU, der gjorde udfaldet. Professor i klassisk filologi J.N. Madvig skrev om Brandes:

»Jeg skal forsvare den videnskabelige Frihed og aldrig gøre en positiv christelig Erkendelse til Betingelse for en Ansættelse ved Universitetet, men jeg skal ligesaa bestemt modsætte mig fræk og overfladisk Spot, bag ved hvilken jeg hverken seer alvorlig Forskning eller dybere ethisk Følelse, uden hvilken al Æsthetik er tom Leg«.

I dag ville det være utænkeligt, at kritik af kristendommen og borgerlige dyder kom i vejen for en karriere på et dansk universitet.

Men spørgsmålet er, om en ny krænkelseskultur er på vej til at gøre indhug i den akademiske frihed. Kigger man til udlandet, synes svaret at være ja.

I foråret 2018 indledte Den Kungliga Tekniska Høgskolan i Stockholm en undersøgelse mod en studerende for »krænkende og chikanerende adfærd«.

Den studerende havde efter en diskussion med en medstuderende om udlændinges overrepræsentation i kriminalstatistikken indsamlet sin egen dokumentation, som blev spredt til øvrige studerende, der derefter klagede til studieadministrationen, der valgte at anmelde den studerende.

I USA blev en kvindelig sociologiprofessor i 2012 suspenderet fra Apalachian State University for som led i sin undervisning bl.a. at have vist en dokumentarfilm om porno.

I 2015 iværksatte Northwestern University en undersøgelse af en kvindelig professor for sexchikane, efter at professoren i et debatindlæg havde kritiseret de selvsamme regler mod sexchikane for at være for vidtgående og skabe »seksuel paranoia«.

I Storbritannien har 9 ud af 10 universiteter indført begrænsninger af ytringsfriheden ifølge en medierapport fra 2017, der også viser en stigning i antallet og omfanget af begrænsninger.

Eksempelvis har Cardiff Metropolitan University forbudt 34 ord som ’fore-fathers’, ’right-hand man’, ’mankind’ til fordel for kønsneutrale termer. Overtrædes forbuddet, kan det resultere i disciplinærsanktioner.

En rapport om ytringsfrihed på universiteter udfærdiget af det britiske parlaments Joint Committee on Human Rights konkluderer, at der trods et generelt sundt klima på britiske universiteter også er »alvorlige barrierer for ytringsfriheden«, herunder i form af uklare og vidtgående bureaukratiske regler, der begrænser ytringsfriheden for studerende og ansatte.

Men hvad med Danmark? Vi bryster os normalt af at have højere til loftet end de forskrækkede svenskere og snerpede amerikanere, hvis politiske korrekthed vi ofte ryster på hovedet ad som udtryk for hysteri.

Spørgsmålet er dog, om det vil vedblive at være sådan fremover, efter at Københavns Universitet har indført nye retningslinjer for krænkende adfærd.

KU’s tidligere retningslinjer var rettet mod det psykiske arbejdsmiljø og berørte afgrænsede kategorier som mobning, chikane og overgreb, der som udgangspunkt er i tråd med uønsket adfærd rettet mod en eller flere konkrete personer (interpersonelle krænkelser).

De nye retningslinjers anvendelsesområde synes derimod at være væsentligt udvidet ved nu også at forbyde »krænkende adfærd«, som tilmed er omfattet af »nultolerance«.

At blive udsat for ideer, der strider mod ens inderste overbevisninger, er sundt og befordrende for intellektuel modenhed

Ifølge retningslinjerne omfatter krænkende adfærd »udtalelser« og betyder, at et »andet menneskes værdighed krænkes«.

Det fremgår også, at »krænkende adfærd kan være mobning, seksuel chikane og overgreb af enhver art og kan forekomme både fysisk, verbalt og skriftligt, herunder elektronisk form.

Krænkende adfærd er også krænkelser med baggrund i f.eks. etnicitet, religion, køn, seksualitet, alder eller handicap«.

Retningslinjerne fastslår også, at »det er medarbejderens eller den studerendes oplevelse af at have været udsat for krænkende adfærd, der er udgangspunktet«.

Der kan ikke være tvivl om, at KU har en legitim interesse og i visse tilfælde også en juridisk pligt til at imødegå mobning og egentlig chikane af ansatte og studerende.

Naturligvis skal f.eks. en kvindelig studerende ikke tåle, at en mandlig underviser sender sjofle beskeder eller misbruger sin position til at forsøge at opnå uønsket konkakt.

Ligesom studerende eller ansatte heller ikke skal tåle at blive tiltalt med racistiske eller homofobiske termer af ansatte eller medstuderende.

Men som offentlig institution og i særdeleshed som et universitet, der skal skabe og formidle videnskab, forskning og nye ideer, er det afgørende, at KU bygger på ytringsfrihed og akademisk frihed som helt fundamentale værdier.

Der bør derfor lægges så få hindringer som muligt i vejen for den frie og kritiske debat, meningsudveksling og forskning på KU. Og det er her, de nye retningslinjer rejser en række alvorlige spørgsmål.

De nye retningslinjer har som de tidligere en afgrænset definition på både mobning og seksuel chikane, men tilføjelsen af »krænkende adfærd« er underlagt en langt bredere og vagere definition.

Og det er problematisk, for udvidelsen sætter dermed spørgsmålstegn ved, hvorvidt krænkende adfærd også omfatter eksempelvis ytringer, der udspringer som led i undervisningen, offentlige debatter på universitetet m.v., eller om der alene er tale om situationer, hvor eksempelvis en ansat eller studerende fremsætter stærkt nedværdigende ytringer direkte over for og møntet på en anden ansat eller studerende.

Et af medlemmerne af det udvalg, der har udfærdiget retningslinjerne, udtalte til Universitetsavisen: »Vi har forskellige måder at begå os på i det offentlige rum, alt efter hvilket land vi kommer fra.

Vi har nok haft en friere tone i Danmark førhen, men vi skal nok til at lægge lidt bånd på os selv, da vi mennesker har forskellige grænser – også på det område«.

Disse udtalelser synes at indikere, at retningslinjerne skal dække bredere end hidtil.

I et interview i ’Deadline’ 23. september 2018 udtalte KU’s rektor, Henrik Wegener, om retningslinjernes anvendelsesområde, at der på den ene side var »forskel på det personalepolitiske« og så en »forelæsning eller akademisk debat«.

Men direkte adspurgt, om han så ville afvise en klage fra en studerende, der følte sig krænket over, at en underviser viste Muhammedtegningerne, udtalte han, at han i så fald ville indkalde underviseren til en samtale, og henviste i den forbindelse til tidligere klager fra kvindelige studerende over sexistiske kommentarer.

Umiddelbart må man altså antage, at retningslinjerne ikke er afgrænset til interpersonelle krænkelser, men også kan omfatte generel debat, diskussion og undervisningsmateriale, om end bedømmelsen af sådanne klager vil være anderledes end den rene chikane og mobning.

Men spørgsmålet er, om det er en tilfredsstillende løsning.

For hvis undervisere og studerende ved, at kontroversielle holdninger og ideer kan føre til en samtale på rektors kontor, vil mange givetvis lægge bånd på sig selv. Også selvom man sandsynligvis ikke bliver sendt i skammekrogen.

Dermed risikerer retningslinjerne også at lægge bånd på ansatte og studerendes vilje til at tage de svære, kontroversielle og hårde debatter, der er en uundgåelig følge af at skulle forholde sig til grundlæggende filosofiske, juridiske, politiske, etiske eller sågar naturvidenskabelige spørgsmål.

Denne uvished gøres ikke mindre af, at retningslinjerne ikke bidrager til at skabe klarhed over, hvor snittet skal lægges.

Det kan føre til en uheldig udvikling, hvor små, men højlydte aktivistiske grupperinger formår at få universitetet til at rykke ved de usikre grænser.

Sagen vedrørende KU’s henstilling om studerendes tematiske udklædning til rusfester ligger et godt stykke fra kernen af den akademiske frihed.

Men KU’s reaktion på nogle få og ganske ukonkrete klager viser, at grænserne for det acceptable rykker sig i retning af mindre tolerance over for ’krænkende adfærd’ og af ’respekt’ for selv særdeles fintfølende studerende.