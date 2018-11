Lektor: Folkedomstolen er ude at kontrol. Sagen om forfatterskolen er det seneste skræmmeeksempel

Et spøgelse går gennem institutionerne, nemlig populismens og folkedomstolens spøgelse. Sådan kunne man formulere det med Karl Marx og Friedrich Engels. Senest er spøgelset bl.a. gået gennem Forfatterskolen og har betydet fyring af skolens rektor gennem tre år, Jeppe Brixvold.



Man kan, som jeg sagde i mit indlæg om fyringen her i Politiken for et par uger siden, til en vis grad godt forstå bestyrelsens dilemma, stillet over for det brev fra 55 forfattere, som af bestyrelsesformanden blev angivet som vigtig baggrund for fyringen. For hvilken ansvarlig institution ville ikke ønske at værne om institutionens gode ry og rygte? Eller ønske at skabe ro om den, så den kan lave det arbejde, den faktisk er der for?

Når det er sagt, er det selvfølgelig også en helt og aldeles uholdbar situation for vores moderne demokratiske samfund, at institutionerne på den måde, som vi ser ske i øjeblikket, bliver drevet rundt i manegen og udsat for diverse populistiske afpresningsforsøg. Som historikeren Timothy Snyder skriver, står vi midt i et historisk tidehverv, som der ingen fortilfælde er for, og hvor ingen rigtig ved, hvordan de skal agere. Derfor kan man også godt have forståelse for skolens bestyrelse. Uden dermed sagt, at den har handlet rigtigt. For det har den ikke.

Her er jeg selvsagt lodret uenig med en debattør som Politikens kulturredaktør Mette Davidsen-Nielsen, når hun i en kommentar i Politiken i lyset af forfatterskolesagen og den seneste sag om en professor fra Kunstakademiet maler et billede op af kunstskolerne som generelt præget af mobning, chikane og uansvarlig adfærd.



De mange sider som avisens kulturtillæg så kort efter forfatterskolesagen vælger at ofre på denne nye sag – der i virkeligheden slet ikke er spor ny, men angiveligt måneder gammel – oser langt væk af, at forfatterskolesagen var, som politikerne plejer at sige, en rigtig møgsag for #metoo’erne. Fordi alle med bare en smule omløb i hovedet kunne se, at der var noget helt ravruskende galt her, og at Jeppe Brixvold slet og ret var blevet fyret på et absurd grundlag.

Proportionssansen må tilbage. Et pift eller et tilråb på gaden er ikke det samme som en voldtægt

Men det er ikke længere nok bare at kæmpe fra sag til sag for at få imødegå de horrible fyringer og folkedomstols udhængninger, vi ser finde sted rundt omkring, ikke bare på kunstskolerne, men også alle mulige andre steder. Som jeg ser det, bliver man nødt til at komme ned under overfladen, ned til det grundlæggende, for at finde fodslaget igen.

For at starte et sted, mener jeg helt konkret, man burde overveje tre tiltag til imødegåelse af situationer, som den vi lige har set på Forfatterskolen, og som vi i det hele taget har set alt for mange af i den senere tid, hvor populismen i lyset – eller mørket skulle man måske snarere sige – af #MeToo er blevet til en ekstremt farlig og ødelæggende faktor, der har medført store og også uoprettelige skader.

1) Institutionerne burde én gang for alle vedtage – og også fastslå udadtil – at man ikke agerer på løse rygter og diffuse anklager. Brevet fra de 55 forfattere, som Forfatterskolens bestyrelse ikke mener, den har kunnet sidde overhørigt, taler sit eget tydelige sprog. Det er netop det kvantitative, der er argumentet her, ikke det kvalitative. Med andre ord: Det handler om gruppepres. På tidstypisk vis genereret via de sociale medier.

I stedet bør institutionerne forlange, at alle anklager skal være konkrete og gå igennem de formelle kanaler, der allerede findes i enhver institution. Her er der også mulighed for at anke, hvis man ikke er enig i afgørelsen. Det er det eneste, et demokratisk, civiliseret system kan være bekendt. Svigter institutionernes eget klageapparat, ja, så er det klart, at der er grund til at råbe vagt i gevær og eventuelt inddrage pressen. Men først da vil det være legitimt og noget, en institution skal være forpligtiget til at reagere på (Af samme grund må vi også helt væk fra det misforståede kriterie, der hedder, at der skal ’tages udgangspunkt i folks oplevelse af at være blevet krænket’. Det hører simpelthen ingen steder hjemme i et oplyst, fornuftsreguleret samfund).

2) Proportionssansen må tilbage. Med andre ord: Et pift eller et tilråb på gaden er ikke det samme som en voldtægt. Her er den også skredet fuldkommen i populismens tidsalder. Og her mærker man for øvrigt, at en massiv del af det nye populistiske oprør kommer fra de privilegerede og veluddannedes – for ikke at sige hypersensitives – rækker.

For det foregår gerne gennem en mængde sproglige fiksfakserier, hvor man glider mellem forskellige, finurlige betegnelser, begreber og kategorier, til alle er fuldkommen rundtossede og ikke ved, hvad der er op og ned. Eller hvad der overhovedet tales om for den sags skyld. Læg f.eks. mærke til, at der nu nærmest umærkeligt glides fra den alvorlige og strafbare voldtægt til ubestemmelige og indtil bagatelgrænsen gående handlinger som ’upassende opførsel’, ’uønsket intimitet’, ’uønsket berøring’ – ja, sågar har man set ord om ’snavs’ og ’uterlighed’ blive trukket af stalden og brugt igen. Det hele bliver så stuvet sammen i sækken: ’krænkelse og chikane’. Og vupti! Ingen kan længere skelne skidt fra kanel, bagateller fra alvorlige, kriminelle handlinger. Her må man sige: Acceptér ikke blindt disse ord- og kategoriglidninger. Ryd op i dem og skil alle dem ud, der hører ind under helt normal, menneskelig adfærd. – Og lad så i øvrigt være med at stille idealer op, som ingen mennesker alligevel kan leve op til.

3) Der bør være sanktionsmuligheder over for dem, der hensynsløst og systematisk saboterer de demokratiske institutioners arbejdsbetingelser. Jeg er klar over, at dette nok er det sværeste punkt at håndtere i praksis uden at støde ind i den grundrettighed, som det moderne samfund hverken kan eller skal være foruden, nemlig ytringsfriheden. Ikke desto mindre mener jeg, at man bør prøve.

For det kan ikke være rigtigt, at man uden nogen form for konsekvens kan smadre institutioner og få folk fyret på et grundlag, der ikke engang ville holde i byretten. I stedet for at politikerne – som det sker både til venstre og til højre for midten i øjeblikket – kører med på tidsånden og nedsætter en ekspertgruppe, der skal vurdere fordele og ulemper ved at indføre en strengere voldtægtslovgivning, så man lettere kan få folk dømt, skulle man derfor måske snarere nedsætte en ekspertgruppe, der kunne arbejde med spørgsmålet om, hvordan man kan straffe ødelæggende, populistisk afpresning mod institutioner uden at støde ind i ytringsfrihedsparagraffen. Så det ikke kun overlades til den enkelte leder eller medarbejder at indlede et privat søgsmål (der ofte blot vil være med til at stemple vedkommende endnu mere i folkedomstolens øjne uanset udfaldet). Her mener jeg i øvrigt også, at fagforeningerne har en opgave foran sig.

Denne anderledes, mere offensive måde at håndtere populistisk afpresning, eller endog kupforsøg, på, som det åbne, demokratiske samfund er nødt til at overveje, hvis det overhovedet skal fungere, kunne passende starte herhjemme med forfatterskolesagen. (Den nye, gamle sag om Kunstakademiet forholder jeg mig ikke til, da jeg endnu ikke har fået sat mig ind i den; men det er der forhåbentlig andre, der gør). Med de tre forslag, som man næppe kan kalde for højere raketvidenskab, men som egentlig bare hører ind under den almindelige sunde fornuft, in mente ville det betyde:

1) At brevet fra de 55 forfattere, som ikke er blevet offentliggjort, men som vi har fået at vide ikke rummer andet end løse rygter og diffuse anklager (det man i gamle dage foragtfuldt kaldte for sladder), fra starten af ville være blevet placeret der, hvor det hører hjemme, nemlig i papirkurven. Samtidig kunne bestyrelsen – nu hvor der er tale om noget, som brevskriverne åbenbart allerede fra dag ét har villet gøre til en mediesag – passende gå lige så offensivt ud og sige, at man ikke agerer på løse rygter og diffuse anklager, lige meget hvor mange, der så skriver under på dem. Men at man til enhver tid vil tage en hvilken som helst konkret anklage alvorligt og håndtere den efter de retningslinjer og gennem de kanaler, der findes internt til den slags. Institutionen bliver med andre ord nødt til at beskytte sig selv og sine ansatte. Der er ingen anden vej.

2) At de mindre fodfejl og ’ubetænksomheder’ (med hans egne ord), Jeppe Brixvold selv måtte have foretaget i sin rektortid, bliver set som de bagatelagtige forseelser, de er. Forseelser som vi alle sammen kunne have – og sikkert også har – begået, og som en bestyrelse er i sin gode ret til at give en påtale eller advarsel for, hvis den synes det er påkrævet, men som ikke er i nærheden af noget, man bør fyres for. Slet ikke, når man, som bestyrelsesformanden har udtalt, og som Jeppe Brixvold også selv i interviews har fremført, grundlæggende har gjort sit arbejde godt. Som en debattør i en anden avis udtalte: »Så skulle samtlige ledere i Danmark vist fyres prompte fra deres stilling«.