Flexicurity: Den danske model er under pres

Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her .

FOR ABONNENTER

Fra nytår fusionerer LO og FTF og bliver til Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) med 1,4 millioner medlemmer. »Vi bliver ikke til at komme udenom«, udtalte den nye FH-formand, Lizette Risgaard. Det bliver spændende at se, hvad der menes med det.

Hidtil har fagbevægelsen stort set begrænset sine ambitioner om indflydelse til arbejdsmarkedsforhold, kendetegnet ved den danske model. Som netop i det forløbne år har fået usædvanlig megen omtale. Først under de månedlange overenskomstforhandlinger i foråret: ville den danske model fungere, eller ville et politisk indgreb definitivt aflive den? Og så under Macrons besøg: han var efter sigende meget optaget af den danske model.