Radikal folketingskandidat: Lad os forbyde så meget som muligt

Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her .

Der er kø ved automaten, der udsteder medlemskort til klubben for statsministerkandidater, og da jeg ikke kan finde hoved eller hale i, hvorfor de nuværende kandidater har meldt sig, skal jeg i stedet meddele mit eget kandidatur; jeg er kandidat til posten som statsminister efter næste valg. Så er det sagt.





Belært af debatten skal jeg samtidig kundgøre, hvilke åbenlyse tåbeligheder, der bliver forbudt, når jeg tiltræder. Det ligger ligesom i tiden, at forbud er godt, mere forbud er bedre, totalt forbud er bedst.

Så. Here we go.



Det åbenlyse forbud (tak til RokokoPosten for at sætte fokus på denne åbenlyse skandale) er at forbyde sokker i sandaler, simpelthen bare fordi det er grimt. Nu vi er ved fødderne, så er det også slut med kapgang, fordi det ser åndssvagt ud (bare titlen på det heldigvis nu nedlagte Dansk Gå Forbund er ren John Cleese…).

Straffen for kapgængeri vil blive at gå barfodet i mørke hen over et gulvtæppe fyldt med Lego-klodser. Generelt skal der ses nærmere på flere forskellige typer beklædning; røde sweatere er klart en mulighed sammen med shorts, når man er på arbejde. Det skulle jo nødig udvikle sig til en behagelig oplevelse. Og så har leggings aldrig gjort noget godt for nogen...



I den alvorlige ende skal vi have set på løgne; de skal forbydes, ikke fordi de ikke kan være praktiske, men fordi de er så skide svære at huske. Det, man får sagt det ene øjeblik, er glemt sekundet efter, når man bare hitter på, mens man snakker. I den forbindelse tager vi desuden et opgør med sandheder, fordi de er ilde hørt og kun alt for let ødelægger et veltilrettelagt billede af Verden, som den burde se ud og i hvert fald så ud, da jeg var barn.



Jeg vil forbyde religion, fordi der tilsyneladende hele tiden er nogen, som er sure på nogle andre over, at de tror helt forkert og slet ikke har forstået noget som helst

Så er der togdrift. Den bliver naturligvis forbudt, fordi jeg så slipper for at vente på forsinkede tog, der bringer mig for sent til det møde, jeg ellers kunne have nået.

Tid er for kostbar til at spilde på at vente på tog, der ikke kommer til tiden – hvis man kan udtrykke det sådan. Den sparede tid vil jeg investere i flere og større biler, som ikke bliver forbudt, men som jeg vil sænke afgiften på, så alle har et sted at sidde, mens de holder i kø.

Holdninger bliver også forbudt, mest fordi vi så kan spare diskussionerne med dem, der har de forkerte.







Et forbud mod gulerødder kommer lige i hælene, mest fordi orange bare er en dårlig farve til grøntsager (det ligger ligesom i ordet, hvilken farve grøntsager skal have), men også fordi de farver huden gul – og hvordan skal vi så holde styr på, hvem der må være i landet og hvem der skal ud?





Af samme grund som gulerødderne vil jeg også forbyde solbadning, men også for min egen skyld: Det kan være skræmmende at komme på stranden, når man er født rødhåret og bliver forbrændt bare ved at slå op i avisens rejsesektion og falde over en reklame for charterrejser til Alanya. Men altså også for fællesskabets skyld; slut med at stege de blege, så de mister grundfarven, som de ifølge Grundloven burde ha’ for at kunne være her i landet.





Og så vil jeg afskaffe slatne håndtryk. Jeg er villig til at se gennem fingre med, at traditionalister fortsætter med at give hinanden hånden, hvis de da for pokker bare kunne give et fast håndtryk! Slatne håndtryk fører til moralsk forfald, og straffen for alligevel at spise andre af med et håndtryk som en karklud vil være at få bundet den ene hånd på ryggen.

Jeg tænker, det skal være den venstre, så man dels har muligheden for at rette op på sine fejl med den højre – som statsminister vil jeg være hård, men ikke urimelig – dels for at gøre det klart for venstrehåndede, at i Danmark er normen, at når det gælder kuglepen, hammer og håndtryk, er det højre hånd, som er den rigtige. Et forbud mod kejthåndede vil derfor blive overvejet – det er jo helt gak-gak at se folk skrive med den forkerte hånd.





Derfor hilser jeg samtidig med stor tilfredshed, at man i Hørsholm allerede har forbudt politikere at kramme embedsmænd og omvendt. Det er et forbud, som jeg vil se meget velvilligt på at udvide til at omfatte hele landet og desuden mellem alle parter. Al den nærhed og omsorg for hinanden risikerer jo rent at bilde folk ind, at livet handler om mennesker. Og hvor er vi så henne?

Til gengæld vil jeg styrke gode, solide los i røven; navnlig de studerende har godt af den slags, så de hurtigt kan komme gennem pølsefabrikken og ud på arbejdsmarkedet, hvor de kan begynde at betale tilbage på deres alt for dyre uddannelser. Derfor skal der indføres forbud mod at dumpe ved eksamener. Dumper man, er det ud – både af uddannelsen og på arbejdsmarkedet. Så kan de lære det!





Apropos arbejdsmarked. Her skal der straks indføres forbud mod konkurrence fra udlandet – den ofte er urimelig og næsten altid i vejen. Man kunne også gå mere radikalt til værks og simpelthen forbyde udlandet, men i første omgang vil jeg forsøge at afgrænse problemet ved at se på det, som udlandet gør.

Samtidig vil jeg derfor indføre forbud mod at lægge Danmark hindringer i vejen, når vi eksporterer vores kvalitetsprodukter til Europa og resten af Verden: Enhver hindring vil blive mødt med omgående tifold gengældelser. Vi ønsker frihandel, og så kan det jo ikke nytte, at andre lande ødelægger det ved at være billigere eller lægge told på vores varer. Den slags skal ikke kunne betale sig og bliver forbudt.





Et vigtigt forbud er desuden, at folk skal lade være med ikke at overholde reglerne. Derfor kommer der et generelt forbud mod at bryde de regler, vi allerede har vedtaget. Det kan jo ikke nytte, at vi først forbyder folk at gå med sokker i sandalerne, for derefter at se gymnasie- og folkeskolelærere i hundredvis fortsætte, som om intet var hændt! Og det får jo ikke megen effekt at forbyde holdninger, hvis folk i tide og utide deler deres syn på snart det ene, snart det andet. Det vil et forbud mod at bryde forbud sætte en stopper for. Og hvis det ikke hjælper, må vi stramme reglerne. Forbudt er forbudt. Basta.





Mens vi er ved det. Fremmedord skal ud af det danske sprog. Der er en omsiggribende tendens til, at alt skal have et fancy udenlandsk navn; Streetfood, TV og hotdog er blot tre ord, som kommer på observationslisten. Generelt vil der blive slået hårdt ned på sprog, der ikke lyder dansk.

Derfor forbydes alle andre sprog end dansk med undtagelse af de sprog, der tales i den oprindelige Union; Kalmarunionen. Her må man tale sit lokale sprog efter ansøgning. Dog vil finnerne skulle tale svensk – finsk lyder jo for pokker som en gang volapyk, og hvem kan tage mennesker alvorligt, der taler, som om nogen har sat afspilningen på halv hastighed?

Til at overvåge sproget vil jeg oprette et nyt sprogpoliti, som finansieres ved at fyre alle alle engelsk-, tysk-, fransk- , spansk- og latinlærere samt nedlægge alle sprogstudier på de videregående uddannelser. Vil udlandet os noget, må udlændingene lære dansk. Sprogpolitiet skal nøje gennemgå al korrespondance i kongeriget, hvad enten det er pr brev eller i tale. Internettet bliver selvsagt forbudt; det er både udenlandsk og umuligt at styre. Og kan det ikke styres af gode, danske værdier, skal det naturligvis være forbudt. Som statsminister ønsker jeg at skabe tryghed, og det er altså hamrende utrygt ikke at kunne overskue internettet, som både når til Kina og alt muligt.