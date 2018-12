Grænser for vækst i København

Er der slet ingen øvre grænse for, hvor meget vores hovedstad skal blive ved at bygge – tæt og højt – og selv på fredede arealer og ude i vandet?

Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her .

København vokser og vokser, som om en vis mand er i hælene på byen og bystyret. Der bygges og bygges, så man tror, det er løgn. Og alle gamle regler om bebyggelsesgrader og etagehøjder er glemt. Nu må man det hele, bygge ultrahøjt og meget, meget tæt, så tæt visse steder, at solens stråler aldrig når ned i gadehøjde.

I hvert fald ikke ude i Nordhavnen tæt ved The Silo, et ombygget silohus, der i 2018 modtog årets Renover-pris. Der dispenseres fra alle gængse og hævdvundne regler, og vi, der har boet i byen i mange år, kan indimellem have meget svært ved at følge med og helt forstå, hvad det er for en by, vi nu bor i. Ikke så sjældent kan det i hvert fald for mig føles ganske klaustrofobisk at færdes i flere af de nye byområder.

Spørgsmålet er, om der da slet ingen øvre grænser er for, hvor meget denne efterhånden hårdt pumpede hovedstad skal blive ved at vokse? Om nok aldrig er nok? Om vækst er selve succeskriteriet? Jo mere, jo flere, jo bedre?

Vækst, vækst, vækst er på mange områder, og ikke kun de økonomiske, blevet tidens mantra. Vi skal vokse. Vi skal klumpe os sammen, så vi dårligt kan være der og få luft.

København har altid udviklet sig. København har udvidet sig gennem hele sin levetid, men kan det fortsætte i det uendelige, inden for selve kommunegrænsen, som jo ikke er elastisk, men ganske statisk? Tidligere udviklede byen sig til Valby, Vigerslev, Vanløse, Husum, Bellahøj, Nordvest og på Amager.

Byen voksede. Men også selve hovedstaden uden for Københavns egen kommunegrænse. Tænk på alle forstæderne, der aflastede selve København. Folk flyttede ud fra 1., 2. og 3. baggård i de overfyldte og meget tætbebyggede og ganske usunde brokvarterer – og flyttede til omegnskommunerne, der var under hastig udvikling. For derude var der plads, lys og luft.

Det blev til mange flere folk i Herlev, Ballerup, Skovlunde, Taastrup, Albertslund, Glostrup, Hvidovre, Rødovre, Ishøj, Hundige, Greve, Solrød, Køge, Fløng og Hedehusene – og nordpå, og så er de endda ikke nævnt alle sammen, alle de, der i dag tilsammen udgør begrebet hovedstadsområdet.

Er der slet ingen med ansvar og politisk indflydelse, der spørger sig selv, hvor længe det her kan fortsætte, og hvor mange vi skal ende med at være her?

Men nu skal det pinedød foregå inden for kommunegrænsen, og det i en hast og med en så maksimal udnyttelse af byggegrundene, at man kan blive ganske forpustet og ikke så lidt bekymret.

Nedlagte industriområder skal nu være boligområder. Det gælder Carlsberg, F.L. Smidth, Grønttorvet, Nordhavnen, Sydhavnen, Sluseholmen, Teglholmen, Islands Brygge og nu også Enghave Brygge, der bygger hele 80 meter ud i havnebassinet.

Men ikke nok med det, nu er planen også at inddrage B&W’s gamle område Refshaleøen, og for at det ikke skal være løgn, så er der tilmed vidtløftige planer om at bygge en ny kæmpestor kunstig ø rundt om Trekroner Fort, med plads til ikke færre end 35.000 nye københavnere (2035-2070).

De fleste nøjes måske med at tænke »nå« eller bliver endda en smule imponerede. Men er der slet ingen med ansvar og politisk indflydelse, der spørger sig selv, hvor længe det her kan fortsætte, og hvor mange vi skal ende med at være her? Om det at blive flere og flere i sig selv er det eneste succeskriterium?

Samtidig bygger vi nye hoteller overalt i København, og vi indretter eksisterende bygninger til hoteller i et tempo, så det er svært at følge med.

Nu er der hotel i det tidligere musikkonservatorium og flere på vej i postadministrationsbygningerne bag Hovedbanegården plus i Ørkenfortet på Christianshavn. Jeg har længe spurgt mig selv, om alle de hoteller da overhovedet kan overleve, og om vi har brug for så mange sengepladser til folk, der kommer udefra.

Men man kunne jo bare gå rundt i København i den forgangne sommer og for den sags skyld også nu i vinterhalvåret og forvisse sig om, hvor mange udlændinge der besøger byen.

Lyt til, hvor mange forskellige sprog der tales. Se folkevandringerne mod Nyhavn, Amalienborg, Den Lille Havfrue, Strøget og det efterhånden helårsåbne Tivoli. Så er man ikke i tvivl om, at vi som by er blevet en turistmagnet og et helt særligt yndet udflugtsmål. Ikke så mærkeligt, for København er vidunderlig.

Men bliver den også ved med at være det, hvis vi bare vokser og vokser? Skel lige til byer som Barcelona, Venedig og Rom, der stønner og pruster under de massive turiststrømme. Her har mange af de fastboende for længst fået nok og kan ikke kende deres egen by og kan ikke holde ud at være der med alle de mange fremmede.

Øvre grænser findes altså. Både for mængden at turister og for graden af vokseværk. Venedig og Barcelona har ligefrem sat foden ned og vil begrænse tilstrømningen af turister, ellers bliver byen og dens faste indbyggere kvalt. Altså igen et spørgsmål om succeskriterium! Hvor meget er for meget?

I årevis har det været sådan, at 1.000 nye folk flyttede ind i selve Københavns Kommune hver måned, altså ca. 12.000 hvert år. Det er mange, rigtig mange

I årevis har det været sådan, at 1.000 nye folk flyttede ind i selve Københavns Kommune hver måned, altså ca. 12.000 hvert år. Det er mange, rigtig mange. Det kræver boliger, det kræver parkeringspladser, skoler, daginstitutioner, plejehjem, veje og offentlig transport. Det er dyrt, og det fylder. Og det er dyrt at slå sig ned i kommunen.

Nærmest ingen nye boliger til leje koster under 15.000 kr. om måneden, og så ligger de fleste af dem også så tæt, at man kan række hånden ud ad sit eget vindue og næsten nå naboens hånd overfor. Se f.eks. vor tids bud på kartoffelrækkehuse ude på Islands Brygge. De ligger så uforskammet tæt, at det burde være ulovligt, men det er det ikke.

For griskheden har taget over, og bygherrerne kan ikke få nok, alt skal udbyttes til mindste kvadratcentimeter, og bystyret siger ikke fra. Hvem har overhovedet råd til at bo i alt det nye, spørger jeg ofte mig selv? Det kan da ikke være sosu-assistenterne, sygeplejerskerne, folkeskolelærerne, politifolket, HK’erne og andre ikke-højtlønnede, for slet ikke at tale om folk på overførselsindkomst.

Jeg ville da ikke selv som nu 72-årig have råd til at flytte ind i det nye dyre og takker min gud og skaber for at have fået en særdeles god og velbeliggende lejelejlighed helt tilbage i 1972, ovenikøbet en, der er til at betale.

Velbeliggende lige over for alt det nye tætliggende boligbyggeri på F.L. Smidth i Valby, hvor huslejen for noget tilsvarende er mere end dobbelt så høj, det vil sige minimum 15-16.000 kr. – og så nu om dage med køkken og stue slået sammen.

Prøv at forestille Dem Københavns Borgerrepræsentation en dag tage sig sammen og sige, at nu er nok nok. At nu kan vi ikke rumme flere. Hverken tilflyttere eller turister. Kan man overhovedet se det for sig? Jeg kan i hvert fald ikke, for de er, de fleste af dem, bidt af en gal tanke om, at mere og større er det bedste.

Omvendt siger flere af de seneste statistikker, at udviklingen med 1.000 nye ind i Københavns Kommune hver eneste måned er ved at vende, at mange har fået nok og gerne vil ud af den tætbefolkede by igen.