Forfatter: Læs Thomas Mann for at forstå nutiden

Det skulle ende med at blive sidste gang, han så sit hjem. Den tyske forfatter og nobelprismodtager Thomas Mann (1875-1955) havde siden 1914 boet i en pragtvilla på det mondæne Poschingerstrasse i München sammen med sin kone, Katia, og deres seks børn. Men denne foredragsturne i vinteren 1933, hvor han skulle besøge en række europæiske lande for at tale om komponisten Richard Wagner, kom til at betyde et brat og uigenkaldeligt farvel til Tyskland.



Kort efter Hitlers magtovertagelse kom Mann i foråret 1933 for alvor i nazisternes søgelys. Det førte først til en husransagelse og omfattende efterforskning, der klogelig fik den verdensberømte forfatter til at blive i Frankrig, og senere til en egentlig beslaglægning af hjemmet i München – som i parentes bemærket blev noget for nazisterne så ikonisk som et kortvarigt hjem for Heinrich Himmler og fra 1937 blev stillet til rådighed for den såkaldte Lebensborn-bevægelse, der skulle avle racerene ariere.



En tysk kunstnerskæbne som så mange andre i 1930’ernes Tyskland med forfatterne Alfred Döblin og Bertholt Brecht som andre eksempler.



Men var det også en direkte konsekvens af Første Verdenskrig? Ja, i hvert fald, hvis man følger Manns egen udlægning.



»Er alt dette ikke allerede sket én gang, i 1914«, skriver han i sin dagbog med reference til, at nazisternes berusede magtovertagelse minder om den krigsbegejstring, der først bjergtog det tyske folk i august 1914, ved Første Verdenskrigs udbrud, og siden førte landet ud i et grufuldt, fire år langt nederlag.



I første omgang var det dog ikke denne historiens fatale gentagelse, der optog Mann mest, heller ikke landsforvisningen eller tabet af familievillaen.