Vores mænd har demens: Der tages alt for lidt hensyn til de pårørende til demensramte

Der er glædeligt nok kommet meget mere fokus på den endnu uhelbredelige sygdom demens. Flere og flere fortællinger fra mennesker, der stadig selv er i stand til at fortælle om deres demenssygdom og fra nære pårørende, finder vej til medierne.

Fortællinger om, hvordan det er at leve med en uhelbredelig sygdom, hvor flere og flere færdigheder mistes.

Oplysning og viden om demens bliver spredt ud i samfundet Og det skal det også. Der skal oplysning, oplysning, oplysning til.

Blandt andet fordi det er svært at forstå for dem, der ikke har været tæt på demenssygdommens konsekvenser, hvilke forandringer demens forårsager for den enkelte, og hvordan familiers levevilkår ændres fundamentalt og for altid.



Demens er en sygdom, som rammer i flæng. Det er således ikke til at forudse, hvem der bliver ramt af demenssygdom, og af hvilken form for demens.

Man kan være i risikogruppe, men det er alligevel ikke til præcist at pege på, i hvem demensen og andre mulige følgesygdomme tager bolig. Demenssygdommene æder sig ind i hjernen, hukommelsen rammes, adfærden rammes, evnen til at tage initiativ rammes, og empatien forsvinder – flere og flere almene færdigheder skrælles væk, langsomt eller hurtigt.

Demens ødelægger og spænder ben for at kunne leve et liv, som før den er trådt i karakter.

Men det betyder jo ikke, at man ikke mere har et liv, selv om man er ramt af demens.



Vi er to kvinder, Nina og Lillan, den ene har haft og den anden har stadigvæk demensens væsen helt inde på livet. Helt ind til benet er vores liv forandret. Den ene var og den anden er ægtefælle. Vi er dem, der kaldes pårørende i daglig tale.



Hvad betyder det at være pårørende til en demensramt ægtefælle? Det betyder f.eks., at vi glider mere og mere over i at varetage andre roller og funktioner end at være den ægtefælle, vi var i al ordets betydning.

Fællesskabet fader mere og mere ud, og de fælles oplevelser bliver færre og færre. Alt sker samtidigt, livet forandrer sig, det fælles liv og ægteskabet.

Som pårørende ægtefæller har vi mere og mere overtaget alle praktiske opgaver, vi skal tage stilling (alene) til og involvere os i flere og flere områder, efterhånden som sygdommen udvikler sig.

Inden døren åbnede sig på vid gab til en plejehjemsbolig, og vi blev enlige med en ægtefælle, havde vi overtaget alt vedrørende indkøb, madlavning, vedligeholdelse af bolig, økonomi, de øgede besøg hos læge og hospitaler til beslutning om plejehjem, for bare at nævne nogle forandringer.



Det ligger os stærkt på sinde, at man selv med demens skal have en værdig tilværelse. Som pårørende bestræber vi os på, at så meget som muligt skal være som før. Nogle gange er vi realistiske og andre gange er vi ikke, da tab af evner og overskud efterhånden rammer den demensramte. Vi prøver f.eks. at holde fast i vores kæres personlighed i forhold til tøjvalg.

Vi vil gerne inddrage vores kære i beslutninger, nogle gange lykkes det, andre gange ikke. Med sygdommens udvikling har det været nødvendigt for os at give køb på disse forsøg på at opretholde værdigheden. Der bliver nødvendige skift af tøjstil, måden at spise på ændrer sig osv.

Vi glædes, når det i samarbejde med personalet lykkes at finde og bevare værdigheden i hverdagen for vores kære. Vi er og bliver på mange områder vores ægtefælles talerør og mener, at det bør være muligt med den nødvendige dialog med personalet.



Demens rammer også de pårørendes helbred, fordi risikoen for ekstrem belastning hos de nære pårørende i den grad er til stede. For Ninas vedkommende betød det, at presset blev for stort. Det førte til sygemelding fra arbejdet som socialrådgiver og ca. et halvt år efter en fyreseddel.

Ud over de store forandringer på hjemmefronten med en demensramt ægtefælle, der var flyttet på plejehjem, så var jobbet også røget.

Afspadsering og ferie bliver brugt for at deltage i diverse møder eller være på plejehjemmet eller hospitalet, når ægtefællen har ekstra behov

Lillan arbejder fortsat, er gået ned i tid og har aftaler om at kunne tage fri med kort varsel for at tage med sin mand fra plejehjemmet til undersøgelser med videre. Men det betyder også, at arbejdsindsats og tilstedeværelse på arbejdspladsen gang på gang skal planlægges.

Afspadsering og ferie bliver brugt for at deltage i diverse møder eller være på plejehjemmet eller hospitalet, når ægtefællen har ekstra behov.

Der slider på flexen, da det til stadighed er nødvendigt akut at tage af sted til hospitalsindlæggelse eller møder på plejehjem og andre steder, hvor medarbejderne kun træffes for møder inden for normal arbejdstid, altså i dagtimerne på hverdage.



Hver gang man er nødt til at være væk fra arbejde, må kolleger tage over, og lige meget hvor forstående kolleger er, så opstår efterhånden dårlig samvittighed og følelsen af utilstrækkelighed. Samværet med kollegerne socialt bliver også en prøvelse. Vi vil gerne være med, men oftest kan vi ikke.