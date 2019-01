Jeg begræder mine veninders lykke

Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her .

Jeg begræder min civilstatus som single, ikke, fordi jeg føler mig ensom uden en kæreste, men fordi jeg ikke føler, at jeg med min nuværende livsstil kan bevare samme nære forbindelse til mine venner, som er i parforhold.

Jeg er ensom uden den nære kontakt med dem, som stadig er mine primære personer, men som nu har den nære kontakt med en ny primær person, deres kæreste.



Vi bliver skilt som aldrig før, og flere og flere lever som singler, i regnbuefamilier eller i sammenbragte familier. Det siges, at kernefamilien har trange kår i disse tider.

På trods af dette faktum dyrkes parforholdet i min optik mere end nogensinde, og jagten på at opnå medlemskab af den eksklusive klub, som tosomheden er, opleves for mig større og mere intens end nogensinde før. Ja, selv radio og tv lukrerer på fortvivlede singlers jagt, og desperationen over ikke at have en kæreste behandles med den største naturlighed. I DR’s program ’Gift ved første blik’ udtaler Kaya Brüel i programmets intro, at deltagerne jagter det, som »vi vel alle sammen søger, nemlig kærligheden«.



Min situation er sådan, at tre af mine absolut bedste veninder, som jeg i mange år har delt singlelivets sorger og glæder med, alle har mødt en mand, de nu er i et fast monogamt parforhold med.

Nyforelskede mennesker, mænd som kvinder, er i ordets simpleste betydning pisseirriterende

Det skete nærmest samtidig, hvilket har givet mig en voldsom følelse af tab. Ikke, fordi jeg ikke ser mine veninder længere, om end det er markant sjældnere, men fordi vi ikke længere mentalt befinder os på samme ’frekvens’.

Tre kvindelige sammensvorne er gået over i ’fjendens lejr’ på samme tid. Mytteri!

Tilbage står jeg så her alene på slagmarken og råber efter hjælp, men får intet svar, fordi mine soldaterkammerater er på Papirøen, hvor de så går og sipper ingefær-citrongræs-cocktails med den ene hånd, imens de fletter fingre med den anden.



Du har nok allerede nu dømt mig til at være en misundelig og bitter kælling, som ikke mestrer den tilsyneladende simple kunst at være glad på mine veninders vegne, og jeg vil ikke lyve: Det er sindssygt svært at være glad på deres vegne, da det som oftest er en udfordring i sig selv at være glad på blot én nyforelsket venindes vegne.

Nyforelskede mennesker, mænd som kvinder, er nemlig i ordets simpleste betydning pisseirriterende. Når man så pludselig står og skal fordele sin sparsomme begejstring på tre nyforelskede individer, føler man sig en smule utilstrækkelig.

Men jo, bare lige for at slå det fast: Jeg glæder mig da på deres vegne, for de er mine bedste veninder, og jeg ønsker, at de skal være glade.



Som førnævnt bevæger vi os nu bare på forskellige frekvenser; de er glade, seksuelt tilfredsstillede og lider ikke længere af regulær hudsult.

De er nu en del af en eksklusiv klub, som synes at give sine medlemmer midlertidigt hukommelsestab. Jeg ved det, for jeg har ikke været single altid. Jeg har været præcis lige så irriterende, og jeg kan græmmes over den lalleglade positivitet, som indfinder sig, når man er nyforelsket.

Man bliver så himmelråbende optimistisk på sine singlevenners vegne, at man ser fuldstændig igennem deres frustration og formår ikke at kommunikere på samme niveau, hvilket skaber et helvedesgab imellem dig og din nyforelskede ven.



Det synes at blive opfattet som almindelig god opførsel, at man som single udviser overskud nok til at kunne deltage i den andens lykkelige situation, men jeg oplever sjældent, at der er en forventning den anden vej.

Man vil som singleven heller ikke blive ved med at trampe rundt i deres glæde med sin frustration, da man ikke ønsker at forurene den gode stemning eller at minde den nyforelskede om, at der potentielt om næste hjørne er en mulighed for, at man kan ende med at være alene igen. Deres glæde er urørlig og parforholdet ukritiserbart.



Man får følelsen af at stå bag en rude og kigge ind på dem, man før var fortrolig med, og se, at de nu deler deres inderste tanker og følelser med en helt ny person, som de ikke tilnærmelsesvis har kendt i så lang tid, som de har kendt én selv.

Videre bliver man selv bange for, hvad man deler af tanker og informationer i venskabet, for man frygter, at disse bliver fortalt videre til den nye sammensvorne, og man har bestemt ikke lyst til, at han/hun skal vide noget om éns seneste kiksede date eller seneste besøg hos lægen.

Man føler sig til sidst også afskåret og udenfor, fordi de veninder, som har kærester samtidig, deler en særlig sindstilstand, som du ikke kan deltage i, fordi du stadig tilbringer dine søndage med at gense gamle ’Sex and the City’-afsnit og fortære en hel pizza med peperoni og dressing fra Burger Palace alene i stedet for at tage i Dyrehaven og plukke svampe.

Det er en stor sorg og en uundgåelig afsked, man må gennemleve. Det er en lige så stor del af livet som fødsel og død.



Det, jeg blot stiller spørgsmålstegn ved, er nødvendigheden af denne opståen af afstand venner imellem, blot fordi den ene går fra at være single til ikke at være det længere. Min oplevelse er, at mange forsvinder ind i deres parforhold og dermed bevæger sig væk fra deres venner, i særdeleshed dem, som er singler.

Jeg oplevede det for over et år siden, da en af mine absolut bedste mandlige venner fik sig en kæreste. Jeg forsøgte i starten at lave aftaler med min ven, men enten var der ikke tid, eller også blev aftalen aflyst dagen før eller på dagen, hvor vi skulle ses.

Han forsvandt med hovedet først ind i sit parforhold, og selv om vi havde kendt hinanden, siden vi begge var 15 år, blev det aldrig det samme igen. Chokket, sorgen og skuffelsen over, hvor markant hans parforhold ændrede vores venskab, har sat sig dybe spor i mig, og jeg er nu bange for at miste mine andre venskaber til parforholdets boble.

Jeg ser ham stadig i større forsamlinger, men nærheden er bestemt væk.



Man bilder måske sig selv ind, at man sagtens kan bevare den nærhed og fortrolighed, man har til sine venner, selv om man indgår i et parforhold, men uanset om man vil det eller ej, forandrer livet sig bare ret markant, når man går fra at være én til at være to.

Snart ser man sine venner til middag en gang om ugen. Senere bliver det til et par gange om måneden, og til sidst er det blot til større arrangementer såsom bryllupper og fødselsdage.

Når der så kommer børn ind i billedet, bliver det endnu sværere at finde tid. Det er denne langsomme afsked, hvor man ser sine nærmeste personer begynde at forsvinde til fordel for en person, de måske har kendt i 5-6 måneder, der får mig til at stille spørgsmålet: Er jeg nødtvunget til at få mig en kæreste for ikke at ende med at være ensom?