Sandheden om Lykkeskolen

Her i januar vil Ombudsmanden tage stilling til lukningen af Lykkeskolen, som har indklaget Undervisningsministeriet (UVM) – i en sag af stor principiel rækkevidde.

Dens alvor understreges af, at Uffe Rostrup, formand for Frie Skolers Lærerforening, har opfordret Ombudsmanden til en generel undersøgelse af sagsbehandlingen. Og med lukningen af Iqra har Ombudsmanden fået endnu en klage at tage stilling til, med vigtige principielle fællestræk.

Jeg vil primært se på nogle forvaltningsprincipper, som man kan forholde sig til uden at kende sagerne konkret. Og herefter kun i stikord forholde mig til tilsynets saglige indhold – inklusive lettere parodiske elementer.

I sommeren 2017 blev det socialdemokratisk politik, at man ville lukke de muslimske friskoler, og vi blev stillet i udsigt, at der ville komme et lovforslag om det. Det skete dog ikke, hvilket nok skyldes, at det juridisk er en svær øvelse, hvis man vil holde sig på den rigtige side af både grundlov og konventioner. Men alligevel fik 7 muslimske skoler frem til sommeren 2018 frataget tilskuddet eller blev truet med det. Det skete på bare 8 måneder – uden at det skete for bare én ikke-muslimsk skole. Man kan frygte, at man administrativt har smuglet de politiske ønsker ind ad bagdøren, som man ikke formåede at vedtage lovmæssigt via fordøren.

I betragtning af at det var et lignende problem, som i sin tid lå bag tamilsagen, bør bare mistanken berettige til en undersøgelse. Vi må have et svar på: Hvad var det, UVM i disse måneder fik øje på – som UVM ellers havde overset i årevis?

Det er rent fup, når B.T.-overskrifter taler om kønsopdelt undervisning på Lykkeskolen

Relevansen skærpes af en udtalelse fra Alex Ahrendtsens (DF) til Jyllands-Posten (7. juli 18). Her siger han, at han på »tomandshånd« har lavet aftaler med undervisningsministeren om »lukning af muslimske friskoler«. Det er muligvis både løgn og pral, men når det kommer fra en uddannelsespolitisk ordfører, bør Ombudsmanden tage det så alvorligt, at det undersøges.

For er der det mindste om snakken, er det jo dybt alvorligt. Det svarer jo til, at et folketingsmedlem, som også er gartner, kan aftale resultatet af et tilsyn hos et konkurrerende gartneri med fødevareministeren, og sådan bør det nok ikke være. Ombudsmanden har adgang til den interne korrespondance, som kan belyse dette.

Lykkeskolen blev dømt til at tilbagebetale 10 mio. kr. og Iqra 16 mio. – begge dele noget, der ligner en årsomsætning. Det står i skarp kontrast til VUC Syd, som efter et skandaløst misbrug at støttekroner kun fik en bøde på 1,2 mio. VUC Syd har en årsomsætning på over 200 mio. kr. og et underskud på 60 mio. kr.

Det kunne være interessant at høre Ombudsmandens vurdering af dette, og om han kender fortilfælde, hvor ikke-muslimske institutioner er straffet i samme størrelsesorden?

Et særligt problem ved disse administrative afgørelser er, at de ikke kan ankes. Det er så at sige indbygget i lovgivningen, at man opfatter Stuk (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet) som et organ, som i princippet ikke kan fejle.

Der er dog mulighed for civilt søgsmål. Men da det ikke har opsættende virkning, vil de fleste friskoler i praksis gå konkurs, længe før det kommer så vidt – og så hjælper det ikke med nok så meget medhold. Som en detalje skal det tilføjes, at ifølge et folketingssvar fra UVM kan Ombudsmanden også udtale sig om opsættende virkning. Ikke med retsvirkning naturligvis, men ved at henstille til det.

Det vil Stuk nok i givet fald have svært ved at sidde overhørigt. Men det forudsætter dels, at Ombudsmanden er enig i denne vurdering, dels, at han har vilje, rammer og ressourcer til en hastebehandling, før konkursen indtræder. Ellers er denne mulighed også fiktiv.

Det er rigtigt, at skolen har haft én underviser i arabisk, som i udgangspunktet ikke beherskede dansk. Det var en flygtning, som var ved at lære det

Dette kunne det derfor også være interessant at få Ombudsmandens vurdering af, så vi kan få os en afklaring af, hvad der er det præcise retsgrundlag i så henseende.

Mange er sikkert enige i ovenstående principielle betragtninger om retssikkerhed mv. Men de tænker måske også, at hvis en skummel friskole groft overtræder gældende lovgivning, er der vel grænser for, hvor meget snor den skal have med klagemuligheder og forsinkende retsprocesser?

Derfor vil jeg kort kommentere de mest profilerede punkter i Stuk’s kritik af skolen. De kan næppe have følt, at de havde en stærk sag, når de kun kan svinge sig op til en »tvivl om«, hvorvidt skolen lever op til kravene om »frihed og demokrati« – som ellers var tilsynets hovedbegrundelse.

Det er rent fup, når B.T.-overskrifter taler om kønsopdelt undervisning på Lykkeskolen. Det er aldrig sket, og selv idrætsundervisningen i udskolingen er fælles for drenge og piger. Det, som de tilsynsførende henviser til, er, at eleverne i udskolingen mest sidder drenge ved drenge og piger ved piger.

Det skyldes, at eleverne her (modsat i indskolingen) selv får lov til at bestemme – netop for at eleverne kan lære ’medbestemmelse og demokrati’. Eleverne sidder med andre ord på samme måde som i alle andre grundskoler landet over. Indimellem sidder drenge også ved piger, for som en 7.-klasse-elev sagde til Radio24syv, »så kan jeg bedst lide at sidde ved piger«.

Det er også forkert, at skolen bruger censurerede lærebøger, som ligeledes trak overskrifter i B.T., og her er det særlig ærgerligt, at det bygger på misvisende oplysninger i UVM’s foreløbige rapport. Den glemmer at fortælle, at de overstregede bøger blev fundet på depotet, fordi de var blevet kasseret. Samt at de bogsæt, som var ude i klasserne, var helt intakte.

Så har Lykkeskolen udøvet »censur« i denne sag, var det ved at fjerne de overstregede bøger fra elevernes bogsæt. Man kan i øvrigt se på omslagene, at bøgerne sidste gang blev brugt i 2011!

En detalje i denne afdeling, som virkelig tager prisen, er antydninger af, at Lykkeskolen ikke forstår, at man skal kunne dansk for at være der – en skole, som i over 20 år som princip har haft ’danske lærere i danske fag’. Når jeg nævner det her, er det for at illustrere UVM’s lidt ejendommelige måde at agere på.

For det er nemlig rigtigt, at skolen har haft én underviser i arabisk, som i udgangspunktet ikke beherskede dansk. Det var en flygtning, som var ved at lære det, og det blev UVM informeret detaljeret om i november 2017. Hvis det var en så alvorlig lovovertrædelse, at det kan medvirke til skolelukning, burde de vel have stoppet ulovligheden på daværende tidspunkt?

Men UVM forholdt sig passivt og lod det indgå i den endelige ’anklage’ i juni 2018 – efter at vikaren havde bestået danskprøven i april. Pudsigt nok indsniger der sig i afgørelsen også et »flydende« foran dansk. Det er der altså ikke belæg for i lovgivningen.

Som tidligere nævnt var UVM kun »i tvivl om« Lykkeskolens leven op til kravene om »demokrati og frihed«, som var tilsynets hovedfokus. At det blev til »alvorlige overtrædelser af friskolelovens regler«, begrundes med en »omfattende og bevidst nedprioritering af hele den praktisk/musiske fagblok« mht. »indhold, faciliteter, lærerkræfter og timetal«.

Her er der det lille aber dabei, at skolens prioritering på dette område blev aftalt med UVM efter et tematisk tilsyn i 2010. Det betyder dog ikke, at skolen har været afvisende over for yderligere krav. Men de skal så være konkrete, og skolen har selv i et senere svar foreslået konkrete ændringer.

Disse har UVM imidlertid pure afvist med et »det har I ikke råd til« – bl.a. med henvisning til bødekravet på 10 mio. kr. Her blev cirklen sluttet!

Men derudover kan man også sætte spørgsmålstegn ved, om eventuelle svagheder i ’praktisk-musiske fag’ kan være så belastende, at de kan afgøre en skolelukning? Derfor vil jeg godt gå lidt mere detaljeret ind i netop dette aspekt.