12-årige Barbara om at have en handikappet søster: »Vil du ikke hellere høre, hvordan det går med mig?«

Uanset hvor højt man elsker sine søskende, har man behov for at blive set som mere end blot den forstående søster eller bror. Man har behov for, at nogen lytter til ens glæder og sorger og tager sig af ens behov.

12-årige Barbara om at have en handikappet søster:

Hvordan går det med din søster?

Det spørgsmål er vi begge blevet mødt med utallige gange, og vi har pligtskyldigt svaret. Også når vi mest af alt havde lyst til at sige »vil du ikke hellere høre, hvordan det går med mig?«.



Den ene af os, Lisbeth Andreassen Ryelund, er 44 år og har en storesøster på 56 år, som er udviklingshæmmet i svær grad og bor på institution.

Den anden af os, Barbara Fenger-Grøndahl, er 12 år og har en lillesøster på 10 år, der har flere handikap, bl.a. udviklingshæmning, tilknytningsforstyrrelse og ADHD, og som bor på institution men er hjemme i familien cirka halvdelen af tiden.

Vi anskuer livet som pårørende til en handikappet fra to perspektiver og livsfaser, men vi deler vigtige erfaringer af at være søskende til et menneske med handikap.



Jeg, Lisbeth, er jeg vokset op med en storesøster, som pga. iltmangel efter fødslen var hjerneskadet. Eller fysisk og psykisk handikappet, som der står i hendes papirer.

Når jeg tænker tilbage på min barndom, husker jeg et liv med en søster, som – af naturlige årsager – tog og fik rigtig megen opmærksomhed. Jeg kan ikke mindes, at der nogensinde var nogen, der spurgte til mig – hvordan går det med at være søster til en søster med handikap? Jeg klarede mig bare og har tænkt, at sådan var det at være pårørende til mennesker med handikap i 1970’erne og 80’erne.

Heldigvis voksede jeg op i en meget ressourcestærk familie med forældre og flere søskende, hvor vi forsøgte at hjælpe hinanden. Jeg fik styrken og ressourcerne til at klare mig.

Jeg er også lykkedes med at ’placere’ min søster følelsesmæssigt, så hun fortsat fylder meget i mit liv, men hvor jeg ikke længere føler et altoverskyggende og tyngende ansvar for hendes velbefindende.



I min praksis som psykoterapeut har jeg mødt voksne, der er vokset op med de belastninger, som en barndom ’i skyggen’ af en søskende med handikap kan give, og som aldrig har haft et sted at læsse af.

Mennesker, der har haft brug for terapeutisk hjælp til at finde hjem i sig selv samt mærke sig selv og deres behov.

Mennesker, som har fået stress som følgesvend, fordi de altid var ’på’ som børn og ikke lærte at sige fra, hvilket forfølger dem ind i arbejdslivet.



I 1970’erne var ’de åndssvage’ stadig gemt væk på store anstalter, og først i 80’erne begyndte man at bygge små institutioner, og mennesker med handikap begyndte at blive lidt synlige i gadebilledet.

Så måske er det ikke så underligt, at der dengang var ringe eller ingen fokus på de pårørende? Men jeg undrer mig over, at der fortsat er så lidt fokus på søskende til mennesker med handikap. Og over, at man som forældre endnu skal erfare, at der stort set ingen støttetilbud er til de raske søskende.

Jeg undrer mig over, at fokus fortsat primært er på mennesket med diagnoserne men ikke på de mennesker, der skal leve tæt sammen med dem – med de konsekvenser det kan have i form af utryghed, usikkerhed og uforudsigelighed.

Jeg undrer mig over, at man kan ringe til en af de store handikaporganisationer og blive mødt med rådvildhed, når man spørger til deres kompetencer på pårørende-området. Svaret lød ganske simpelt, at de ikke havde viden på det område!

Da jeg for nylig mødte min medkronikør, var der meget i hendes fortælling om at være søskende til en søster med handikap, der gav genklang i mig. Men heldigvis også dele af hendes fortælling, der gav håb om, at forholdene for børn som hende kan forbedres.



Jeg, Barbara, er en helt almindelig pige på 12 år. Men min familie er ikke helt almindelig.

Min ældste lillesøster er ti år ifølge hendes sundhedskort, men indeni er hun meget yngre. På nogle områder er hun et-to år, på andre områder måske fire-fem år. Hun har behov for skemaer og struktur, og når hun er hjemme hos os, skal mindst en af mine forældre hele tiden være der for hende og hjælpe hende.

Nogle gange er hun meget urolig, og hun gør tit ’mærkelige’ og uforudsigelige ting. Hun kan finde på at ’stjæle’ ting fra os andre eller sige grimme ting, som gør os kede af det. Jeg elsker hende, for hun er min søster, og det vil hun altid være. Men hun er også det menneske, som kan gøre mig mest ked af det. Og indtil hun flyttede på bosted, var hun den, der betød, at jeg aldrig havde begge mine forældre med til skolefest, og at jeg sjældent kunne tage en veninde med hjem.

Mit liv er delt op i dage, hvor min søster hjemme, og i dage, hvor hun er på bostedet. Når hun er hjemme, følger alle i familien hendes skema, og der skal helst ikke ske noget uventet. Når vi tager på ferie, skal det helst være til et sted, hun kender. Og til jul og nytår kan vi ikke holde fest sammen.

Vi holder jul 23. december herhjemme, og dagen efter holder jeg jul med min far og hans familie. Engang mødte vi nogle forældre til et barn fra min børnehave på en legeplads, og da de så os sammen, blev de overraskede. De troede, at mine forældre var skilt, fordi de aldrig havde set os sammen.

Jeg vil gerne fortælle andre om min søster, for hun betyder rigtig meget for mig.

Men nogle gange har jeg bare lyst til at tale om noget andet. Om mine veninder. Om at gå til spejder, violin, teater og bogklub.