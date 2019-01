Desperation på Sjælsmark: Stop killing us slowly

Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her .

I Trampolinhuset kommer der en mor ved navn Aisha med sine to børn på 2 og 5 år. Ca. et par gange om ugen sætter en af pigerne i et hjerteskærende og nervenedbrydende skrig tilsyneladende uden anden umiddelbar årsag, end at hun vil have sin mor, som er midlertidigt ude af syne, fordi hun har travlt i vores køkken. Moren bor på Center Avnstrup og afventer familiesammenføring eller deportation, mens pigerne har dansk statsborgerskab.